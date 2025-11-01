Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione impianti IP di competenza ASPI DT1 di Genova, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 3 Novembre alle ore 05:00 di Martedì 4 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dal casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) per carreggiata nord (direzione Milano). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647) o in alternativa Novi Ligure sulla A26.
Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 3 Novembre alle ore 05:00 di Martedì 4 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) con obbligo di uscita al casello di Tortona (63+647). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede il rientro in A7 attraverso il medesimo casello di Tortona sfruttando la rotatoria esterna al casello autostradale. Nell’ambito delle suddette lavorazioni resteranno altresì fruibili i rami di svincolo dell’interconnessione A21-A7 in entrata da Piacenza e Torino per la medesima carreggiata sud.
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 5 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 7 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (Km 63+647) in entrata per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo consigliato prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola. Nell’ambito delle suddette lavorazioni resterà regolarmente fruibile il ramo di svincolo in uscita per Tortona (km 63+647) dalla medesima carreggiata nord.
Per lavori di riqualificazione del viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 4 Novembre alle ore 05:00 di Giovedì 6 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 6 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 7 Novembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra lo svincolo di Bereguardo (km 21+431) e lo svincolo di Binasco (km 10+503), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Binasco (km 10+503).
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di Martedì 4 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Dorno Ovest (Km 33+720) in carreggiata sud (direzione Genova). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Castelnuovo Scrivia Ovest (Km 60+710) presente sulla medesima tratta e direzione.
- Dalle ore 23:00 di Martedì 4 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 5 Novembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita da/per Castelnuovo Scrivia (km 54+384) per/da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (km 49+950).
Per lavori di manutenzione, verrà effettuata la seguente chiusura diurna:
- Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 di Mercoledì 5 Novembre 2025, la chiusura al traffico del ramo di svincolo in uscita per MI-viale Cermenate (km A+000) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (Rotatoria MI-P.zza Maggi).
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Giovedì 6 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Boffalora (Km B+500) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 allo svincolo MI-via Palatucci MM2 (Km A+700).Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Q.re Cantalupa (Km 0+556) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Assago (Km 2+020).
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 7 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo di uscita per MI-Boffalora (km 1+000) da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Q.re Cantalupa per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo di Assago (km 2+020) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 21:00 alle ore 23:00 di Lunedì 3 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rozzano/Quinto/De Stampi (km 23+820) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (km 21+386).
- Dalle ore 23:00 alle ore 23:30 di Lunedì 3 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio/Vigevano (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Martedì 4 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A4 (km 4+075) in uscita per Torino da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.33 Rho/Legnano (km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud.
- Dalle ore 02:30 alle ore 03:00 di Martedì 4 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio/Vigevano (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 5 Novembre 2025, la chiusura al traffico del ramo di svincolo in entrata da MI-Vigentina (km 26+249) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Pavia/Opera).
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 5 Novembre alle ore 02:00 di Giovedì 6 Novembre 2025, la chiusura al traffico del ramo di svincolo in uscita per Raccordo Fiera Milano (km 3+050) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (Rotatoria R1).
- Dalle ore 00:00 alle ore 00:30 di Giovedì 6 Novembre 2025, la chiusura al traffico del ramo di svincolo in entrata da MI-Ticinese/Pavia (km 21+386) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo Rozzano/Quinto De’ Stampi (km 23+820).
Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 3 Novembre alle ore 01:00 di Martedì 4 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Milano da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.494 Mi-Lorenteggio/Vigevano (km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud.
- dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Martedì 4 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio/Vigevano (km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Genova (km 20+366) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese/Pavia (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
- Dalle ore 03:00 alle ore 05:00 di Martedì 4 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese/Pavia (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
- Dalle ore 22:00 di Martedì 4 Novembre alle ore 02:00 di Mercoledì 5 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese/Pavia (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 5 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi) e carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Assago (A7 km 2+020) per il successivo ingresso in A50.
Per indagini geognostiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 3 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 7 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 7 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 8 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A50 (km 4+075) in entrata da Torino per la direzione Rho-Figino/Pregnana Milanese. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Pero-Fiera (km 3+050).
- Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di Sabato 8 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Gallaratese (km 5+731) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Gallaratese (km 5+731) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di realizzazione della nuova zona di scambio della carreggiata sud tra l’ingresso dallo svincolo MI-Forlanini e la nuova uscita di MI-Mecenate in previsione dell’evento Olimpico Milano-Cortina 2026, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 3 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 7 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 7 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 8 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo di MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo MI-Mecenate (km 2+594), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 6 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 7 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A4-Usmate) nella tratta compresa tra lo svincolo di A.M.M. (km 3+084) e lo svincolo di MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473), rami di svincolo in entrata da C.A.M.M. e MI-Mecenate/Ponte Lambro (via Elio Vittorini) per la medesima carreggiata nord compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473).
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 3 Novembre alle ore 05:00 di Giovedì 6 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho) nella tratta compresa tra l’interconnessione A51-A52 (km 0+000) e lo svincolo Sesto S. Giovanni Viale Italia (Km 3+012), rami di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (km 1+072) per la medesima carreggiata nord compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in Tangenziale Est allo svincolo Cologno Monzese Ovest (A51, km 12+298) per il successivo ingresso in A52 attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo Sesto San Giovanni/V.le Italia (Km 3+012).
- Dalle ore 23:00 di Martedì 4 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 5 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia (km 3+012) per la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho).Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281);
Per lavori di manutenzione di competenza di Autostrade per l’Italia, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 6 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 7 Novembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A52-A4 in uscita per Venezia (Km 3+630) da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Sant’Alessandro (km 4+500) per il successivo ingresso in A4 attraverso la viabilità esterna al casello di Agrate (A4, Km 149+500
