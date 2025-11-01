17.3 C
MTM La Cavallerizza: Almenopausa con Gianna Coletti dal 13 novembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Una donna si racconta in due età diverse.

Un monologo divertente e provocatorio per sdrammatizzare la paura di invecchiare. Protagonista è una donna che, tra ironia e riflessione, si racconta in due momenti cruciali della sua vita.

All’inizio la vediamo cinquantenne che, alle prese con i primi segni del cambiamento, si scontra con paure e stereotipi che cercano di ingabbiarla, ma dentro di lei vive ancora la ragazza di sempre, piena di energia e voglia di vivere.

Dieci anni dopo, la ritroviamo più forte e consapevole: una sessantenne che ha imparato a prendersi cura di sé e a vivere la vita con leggerezza e libertà.

ALMENOPAUSA è uno spettacolo divertente e provocatorio per sdrammatizzare la paura di invecchiare. Fortemente consigliato. Anche a un pubblico maschile.

MTM La Cavallerizza – dal 13 al 16 novembre 2025
ALMENOPAUSA
di Valeria Cavalli Gianna Coletti
con Gianna Coletti
regia Renzo Alessandri

 mtmteatro.it

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

