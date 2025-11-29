Rho, approvato in Consiglio comunale il diritto allo Studio

Consiglio comunale di Rho ha approvato, nella seduta del 26 novembre 2025, il nuovo Piano per l’attuazione al diritto allo studio. Un documento che mette a disposizione maggiori risorse per la prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento; per l’assistenza a ragazzi con disabilità e stranieri; per le borse di studio, al fine di premiare un numero maggiore di ragazzi. Il Piano comprende anche nuove progettazioni, come, ad esempio, un progetto sulle competenze Stem e sulla robotica in tutte le scuole, ma anche progetti sull’educazione finanziaria e sull’orientamento scolastico.

Così ha spiegato l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi: “E’ un piano che abbiamo scelto insieme di costruire e votare in Consiglio comunale, scelta non scontata né obbligatoria. Ha un respiro di tre anni ma, come deciso in Commissione, ogni aspetto verrà rivisto insieme ogni anno. Approviamo un documento condiviso e che raccoglie il contributo di tanti: dei nostri tecnici dell’Ufficio Scuola, delle dirigenze didattiche, dei docenti e delle forze politiche che compongono l’intero Consiglio. Alla sua realizzazione parteciperanno le cooperative del territorio, le aziende, le associazioni, le forze dell’ordine e i servizi specialistici. E’ il piano della nostra comunità educante!”.

Bianchi, illustrando il documento, ha espresso il desiderio che “il nuovo Piano del diritto allo studio rappresenti sempre più il manifesto della comunità”, raccontando i tanti progetti che, al fianco del percorso didattico, cuore del lavoro quotidiano, si sviluppano per accompagnare la crescita degli studenti.

Queste le parole chiave indicate dall’assessore: “Attenzione ai più fragili, per mitigare la dispersione scolastica e promuovere l’inclusione di chi ha bisogni di accompagnamento specifici. Con investimenti importanti e una attenzione particolare a chi ha una disabilità, attraverso il servizio di accompagnamento “Se sei” o i progetti specifici delle scuole paritarie. Un piano che considera fondamentale l’ascolto dei ragazzi, da qui l’investimento nel servizio “time out”, per avere sportelli di ascolto in ogni istituto di ogni ordine e grado. Un piano che punta al consolidamento dei servizi scolastici essenziali, cosa che comporta investimenti su refezione, pre e post scuola ma anche sui servizi estivi.

Un sistema educativo dinamico e interconnesso, che continuamente si interroga e collabora per dare risposte ai bisogni degli studenti. In un momento di grandi cambiamenti strutturali, che porteranno un nuovo nido nel quartiere San Martino, una nuova scuola elementare a Terrazzano, un nuovo refettorio e laboratori nel quartiere di San Pietro, una nuova street scolastica che legherà fisicamente e simbolicamente i diversi edifici e gradi scolastici di Via Tevere, un rinnovo strutturale per il centro giovani Mast.

Un piano che ci accompagnerà al termine del triennio alla nascita, nella nostra Rho, di un polo universitario. Una scuola che cresce non solo curando gli spazi fisici ma anche interrogandosi costantemente su quale sia il modello di didattica che desideriamo proporre, con la realizzazione degli studi sulla “CURA: cosa mi fa stare bene qui?” del sistema 0/6 anni e della ricerca azione “TERRITORI EDUCANTI. Il Piano pedagogico di scuola estesa a Rho”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia