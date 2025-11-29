Beba pubblica il videoclip del nuovo singolo “Atena”

BEBA pubblica il videoclip ufficiale del nuovo singolo “ATENA”, disponibile da ieri sotto licenza di Altafonte Italia.

Il singolo, tra ironia e consapevolezza, esalta il paradosso del successo: soldi che non riempiono, relazioni che consumano, alternando dolcezza e durezza e mettendo a nudo i vizi e le contraddizioni con una scrittura affilata e senza filtri.

Questi aspetti sono raccontati visivamente attraverso le immagini del videoclip, diretto da Alberto Basile, che si apre con Beba circondata da candele bianche e luci soffuse, per poi continuare le sue rime dirette su una velocissima moto tra le vie della città.

Un racconto autentico di chi ha perso e ricostruito tempo e identità̀, decisa a restare sé stessa anche quando tutto intorno finge. Prodotto da Invisible, “ATENA” è un brano forte e d’impatto caratterizzato da sonorità urban e trap con un ritmo pulsante e contrastante che mette in evidenza le rime dirette e intense dell’artista.

BEBA torna senza filtri con una traccia sfacciata e irriverente, dimostrando ancora una volta di essere un’artista a tutto tondo, capace di esplorare temi diversi, restando però sempre credibile e fedele a sé stessa.

BEBA

Instagram – Spotify – YouTube – TikTok

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia