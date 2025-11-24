LaTarma Entertainment e Live Nation protagonisti all’ultima edizione dei Bea Awards Italia con ben quattro riconoscimenti.

La divisione di LaTarma ha ritirato ben quattro premi nel corso della Cerimonia di premiazione dei Bea – Best Event Awards Italia 2025 in conclusione del Bea Italia Festival, due giorni all’insegna di opportunità di business, networking e formazione, che si è tenuta ieri presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

Questo successo è condiviso con Live Nation Italia, che sin dall’apertura nel 2022 della divisione affidata a Simona Muti, è partner d’eccezione e strategico per la produzione degli eventi.

LaTarma Entertainment ha trionfato conquistando l’oro nelle categorie Evento Musicale e Gran Show per il tour Marco Negli Stadi: un tour audace – prodotto da Live Nation – di dodici live nei nostri principali stadi, con oltre mezzo milione di biglietti venduti.

Il progetto ha ottenuto un notevole riconoscimento anche al Grand Prix Generale, dove LaTarma Entertainment ha conquistato la medaglia di bronzo.

Non è mancata anche la premiazione per un altro dei grandi eventi curati dall’agenzia lo scorso anno.

LaTarma Entertainment ha conquistato, infatti anche l’argento nella categoria Evento sportivo con Grand Opening Show Nitto ATP Finals, di cui ha curato la direzione artistica per la prima edizione dello spettacolo – prodotto da Live Nation – che, venerdì 8 novembre 2024, ha inaugurato ufficialmente l’esclusivo torneo di tennis che vede sfidarsi gli 8 migliori giocatori del mondo.

Condotto da Alessandro Cattelan, l’evento ha visto susseguirsi fenomeni del tennis come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori e grandi nomi della musica italiana come Marco Mengoni, Blanco e Madame.

