La regione Abruzzo ha approvato l’emendamento n. 14 (Verrecchia) che modifica la Legge Regionale 47/2013 su randagismo e benessere animali, modificando in modo significativo la normativa regionale sui canili.

In merito, Franz Di Cioccio della PFM – Premiata Forneria Marconi (che ha origini abruzzesi), dichiara:

«La nuova legge regionale riduce da quotidiana a cinque giorni a settimana l’apertura obbligatoria dei canili al pubblico ed elimina l’obbligo della presenza continuativa di veterinari e associazioni animaliste in loco, affidandone la gestione ai soli responsabili dei canili. Queste modifiche di riduzione degli standard di tutela dei cani sono vergognose. Se non ci sarà un dietro front, io non suonero più in Abruzzo fino alla revisione di questa normativa e spero che molti altri artisti facciano altrettanto. Da poco è stata approvata la Legge Brambilla che dichiara gli animali ESSERI SENZIENTI, ma in Abruzzo pare che non l’abbiano neppure letta. Gli abruzzesi sono persone con grande cuore, sono certo che molti miei conterranei sono indignati quanto me».

