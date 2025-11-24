3.3 C
Milano
lunedì, Novembre 24, 2025
HomeANIMALI NEL CUORE
ANIMALI NEL CUORE

Franz Di Cioccio (PFM – Premiata Forneria Marconi): dichiarazioni sulla tutela dei cani

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
57
Franz Di Cioccio
Franz Di Cioccio

La regione Abruzzo ha approvato l’emendamento n. 14 (Verrecchia) che modifica la Legge Regionale 47/2013 su randagismo e benessere animali, modificando in modo significativo la normativa regionale sui canili.

In merito, Franz Di Cioccio della PFM – Premiata Forneria Marconi (che ha origini abruzzesi), dichiara:

«La nuova legge regionale riduce da quotidiana a cinque giorni a settimana l’apertura obbligatoria dei canili al pubblico ed elimina l’obbligo della presenza continuativa di veterinari e associazioni animaliste in loco, affidandone la gestione ai soli responsabili dei canili. Queste modifiche di riduzione degli standard di tutela dei cani sono vergognose. Se non ci sarà un dietro front, io non suonero più in Abruzzo fino alla revisione di questa normativa e spero che molti altri artisti facciano altrettanto. Da poco è stata approvata la Legge Brambilla che dichiara gli animali ESSERI SENZIENTI, ma in Abruzzo pare che non l’abbiano neppure letta. Gli abruzzesi sono persone con grande cuore, sono certo che molti miei conterranei sono indignati quanto me».

Altri articoli Animali nel cuore su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
LaTarma Entertainment e Live Nation all’ultima edizione dei Bea Awards Italia
Articolo successivo
Roma celebra le sue donne visionarie: Roman Woman Ambassador
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy