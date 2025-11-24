Al Teatro Martinitt dal 4 al 14 dicembre: “Un amore di peso”

Un amore di peso è una commedia romantica e brillante che, dietro l’apparente leggerezza di colori sgargianti, ritmo serrato e gag a raffica, affronta temi profondi come la solitudine, la discriminazione e l’accettazione di sé.

Su una scenografia dominata da una gigantesca fetta di torta, si intrecciano le vite di quattro personaggi: Giorgio, giovane pubblicitario, è diviso tra Lara, suo capo, bellissima e sportiva, e Clara, donna ironica e fuori dagli stereotipi, che lo conquista con la sua autenticità.

In mezzo, Mario, collega e amico caustico, osserva e commenta con disincanto.

Lo spettacolo – scritto, diretto e interpretato da Marco Cavallaro, affiancato nella tappa milanese da Valentina Stredini, Olimpia Alvino e Marco Maria Dalla Vecchia – unisce comicità e riflessione, evitando stereotipi e caricature.

Tra battute fulminanti e situazioni esilaranti, Un amore di peso mette in discussione i modelli di perfezione imposti dalla società e celebra la bellezza dell’unicità. Un atto d’amore verso l’imperfezione, che trasforma la diversità in punto di forza.

Un’opera intelligente che diverte e fa riflettere, senza offrire soluzioni facili, ponendo interrogativi urgenti sul concetto di normalità e sull’importanza della diversità per riflettere sui pregiudizi della società contemporanea.

www.teatromartinitt.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia