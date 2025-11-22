Giorgia Fumo “Out of office” al Manzoni di Milano

Giorgia Fumo torna sul palco con Out Of Office, il suo nuovo e attesissimo spettacolo comico.

Dopo il successo di Vita Bassa – che ha entusiasmato il pubblico in Italia e all’estero con repliche ad Amsterdam, Londra, Parigi e Bruxelles – Giorgia è pronta a inaugurare un nuovo tour che, a partire da questo autunno, attraverserà le principali città italiane. Con il suo stile inconfondibile, intelligente e pungente, Giorgia Fumo si conferma una delle voci più originali della stand-up comedy italiana.

In “Out Of Office”, Giorgia Fumo ci guida in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita da ufficio, analizzando come il mondo del lavoro sia radicalmente mutato negli ultimi quindici anni. Con il suo stile tagliente e ironico, Giorgia usa i suoi tredici anni in ufficio per raccontare un mondo del lavoro fatto di presentazioni in PowerPoint e burnout, fogli Excel e figure che si vantano di “lavorare con le persone”, storie strappalacrime su LinkedIn e risse per l’aria condizionata.

“Out Of Office” è più di una semplice performance comica: è un ritratto vivace e autentico di un microcosmo in cui, volenti o nolenti, trascorriamo gran parte delle nostre giornate mescolando aspettative, frustrazioni e limiti. Con il suo umorismo acuto, Giorgia ci ricorda che, anche tra una call e l’altra in cui dare il peggio di sé, c’è sempre spazio per una risata e una riflessione.

Biografia

Giorgia Fumo è una comica, scrittrice e ingegnera italiana. Dopo aver lavorato per anni nella Market Intelligence ha fatto il grande salto lasciando l’ufficio per diventare una comica professionista. Con il suo primo show “Vita Bassa” ha vinto il Premio per la Satira Politica Forte dei Marmi e il Premio Antani nel 2024, e ha collezionato sold out in tutta Italia con un tour durato due anni. È stata l’unica italiana in semifinale ai Funny Women Awards (UK) nel 2021, e finalista a Italia’s Got Talent nel 2022, è stata ospite di Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan su Raidue e ha portato a Le Iene un suo monologo sugli haters.

Sul web anima una nutrita community di appassionati e ha una seguita newsletter su Substack, Vola Mio Mini Pippony. Il suo primo libro “Ingegneria della Vita Adulta” è edito da Harper Collins (2024).

Giorgia Fumo

IG e TIK TOK @giorgia_fumo

BIGLIETTI

Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00 – Poltronissima under 26 anni € 20,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro online

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

