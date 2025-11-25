7 C
Milano
martedì, Novembre 25, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“E’ Sempre Carta Bianca”, sicurezza e famiglia nel bosco

Davide Falco
By Davide Falco
0
60
BIANCA BERLINGUER_E' SEMPRE CARTABIANCA
BIANCA BERLINGUER_E' SEMPRE CARTABIANCA

Stasera in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, il tema della sicurezza, centrale nel dibattito politico e pubblico, con l’aumento della microcriminalità di strada, di furti e rapine.

Spazio poi a una delle preoccupazioni principali degli italiani, ossia la casa: nel nostro Paese si registra una vera e propria emergenza abitativa tra case vuote, affitti alle stelle e alloggi microscopici e fatiscenti spacciati per abitazioni.

Infine, la decisione dei giudici del Tribunale per i minori dell’Aquila che hanno disposto l’allontanamento di tre bambini dai genitori con cui vivevano in una piccola casa in un bosco.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
“Le carezze del vento”: il nuovo libro di Giovanni Ronzoni
Articolo successivo
Mobilità. A Milano arrivano i primi cuscini berlinesi
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy