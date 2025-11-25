“E’ Sempre Carta Bianca”, sicurezza e famiglia nel bosco

Stasera in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, il tema della sicurezza, centrale nel dibattito politico e pubblico, con l’aumento della microcriminalità di strada, di furti e rapine.

Spazio poi a una delle preoccupazioni principali degli italiani, ossia la casa: nel nostro Paese si registra una vera e propria emergenza abitativa tra case vuote, affitti alle stelle e alloggi microscopici e fatiscenti spacciati per abitazioni.

Infine, la decisione dei giudici del Tribunale per i minori dell’Aquila che hanno disposto l’allontanamento di tre bambini dai genitori con cui vivevano in una piccola casa in un bosco.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia