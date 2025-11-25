È disponibile da oggi Le carezze del vento, il nuovo libro di Giovanni Ronzoni, architetto, artista e poeta, giunto alla sua sedicesima pubblicazione. La raccolta (Collana Il volo della fenice, n. 34 – Edizioni Setteponti – 52 pagine, € 15), arricchita dalla prefazione di Lia Bronzi e dalla postfazione di Francesco D’Episcopo, conferma la cifra poetica matura dell’autore, guidata da una sensibilità che unisce introspezione, simbolismo e tensione verso l’Oltre.

Nella prefazione Lia Bronzi sottolinea come Ronzoni “prosegua e approfondisca un percorso poetico capace di trasformare la Natura in rivelazione, trasfigurando la realtà in immagini simboliche che parlano all’essenza delle cose”. La sua lettura evidenzia “la forza di una parola che, tra detto e non detto, diventa atto iniziatico e possibilità di conoscenza”.

Nella postfazione Francesco D’Episcopo definisce questa nuova silloge “una visione cosmica e controllata”, dove ogni poesia diventa “un’isola ventosa, un luogo dell’anima in cui l’autore cerca quiete, sollevamento e quella levità calviniana che restituisce respiro al vivere”. Per D’Episcopo, Ronzoni “tocca le corde divinatrici della poesia, trasformando l’inquietudine in bellezza”.

Architetto, artista e poeta, Giovanni Ronzoni (Lissone, 1952) ha scelto negli ultimi anni di dedicarsi in modo sempre più intenso alla scrittura, maturando uno stile personale che gli è valso numerosi premi nazionali e internazionali, oltre a otto Premi alla Carriera.

Nel 2022 ha ricevuto la Stella al Merito Sociale all’Università Statale Maier di Milano.

È ideatore e promotore del Premio Internazionale “Ascoltando i Silenzi del Mare”, giunto nel 2025 alla sua ottava edizione e partecipa come giurato, presidente onorario e membro d’onore in diversi premi letterari.

Nel 2025 Ronzoni è stato anche candidato al Premio Nobel per la Letteratura, riconoscimento che testimonia la crescente attenzione verso la sua opera. È membro dell’Albo d’Oro dei Co-Fondatori di WikiPoesia e Accademico dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari.

Tra le sue recenti pubblicazioni: S O S P E S I (2023), F R A M M E N T I (2024, proposto al Premio Strega Poesia) e la monografia d’arte DREAMER (2024).

Le carezze del vento è disponibile da oggi presso Edizioni Setteponti, Feltrinelli, IBS, Amazon, Libraccio, LibroCo Italia, Bookdealer e Le Nuvole Libreria.

