Dritto e Rovescio: allarme sicurezza, medicine per dimagrire

Stasera “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato alla questione sicurezza con un approfondimento sui recenti episodi di violenza che continuano a preoccupare molte città italiane.

A seguire, spazio alle parole controverse del consigliere del Quirinale Garofani, che hanno suscitato reazioni e polemiche nel mondo politico e non solo.

Infine, spazio al boom dei medicinali per dimagrire, sempre più diffusi e al centro del dibattito pubblico per effetti, rischi e impatto sociale.

Tra gli ospiti: Davide Faraone, Giovanni Donzelli, Antonella Bundu, Ilaria Cavo e Susanna Ceccardi

