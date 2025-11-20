8.3 C
ATTUALITA'

Poste italiane: torneo Pokemon all’ufficio postale Trezzano

Davide Falco
poste-italiane-trezzano-sul-naviglio

Poste Italiane comunica che sabato 22 novembre dalle ore 10, l’ufficio postale di Trezzano sul Naviglio in viale Leonardo da Vinci, ospiterà un torneo Pokemon organizzato in collaborazione con il Pokemon Club.

Il torneo si articolerà in una “Sfida della Fortuna” e una “Sfida di Abilità”. L’evento sarà arricchito da diverse attività e dalla presenza di AVIS Trezzano che metterà a disposizione premi per i vincitori.

Gli obiettivi dell’evento sono quelli di favorire la condivisione e lo scambio tra i giovani appassionati di Pokémon, creare un’occasione di gioco e socializzazione in un contesto inclusivo e sicuro.

Per l’occasione sarà allestito uno stand di Poste Italiane dove si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti selezionati: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti, inoltre saranno presentati ai partecipanti i prodotti editi da Poste Italiane, folder e cartoline dedicati ai Pokemon.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelica.poste.it.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

Davide Falco

