Forapani & Zamara: “Una Stella Mi Guida”, l’armonia oltre i generi

Quando la musica leggera incontra la musica colta ne nasce un qualcosa di straordinario.

Questo è quanto accaduto con il compositore Massimo Forapani che firma il suo nuovo

singolo “Una Stella mi Guida”.

Un incontro tra mondi diversi, lo ha definito lo stesso compositore, un perfetto connubio tra

sonorità orientali, pop e altre sfumature. Forapani crea una perfetta armonia tra generi apparentemente distanti, il tutto impreziosito dalla voce unica del soprano Dominika Zamara, la quale dimostra una straordinaria disinvoltura nel prestarsi a un progetto al di fuori della lirica tradizionale.

Svelando i retroscena, il testo, scritto da Giancarlo Gregori, è una metafora di percorso: una ricerca interiore incentrata sulla Fede, l’ Amore (celeste e terreno) e la stella della natività, guida simbolica verso la memoria. La copertina, disegnata da Tiziana Gualandi, offre un’immagine emblematica di calma e riflessione: una figura femminile è collocata al centro di cerchi concentrici, le cui decorazioni mostrano un dinamico contrasto dato dalla variazione nell’intensità dei colori.

Ascolta “Una Stella mi Guida” su Spotify

Cenni biografici del compositore

Massimo Forapani coltiva la passione per la composizione musicale fin dall’adolescenza.

Per anni, la sua attività creativa è rimasta una fonte di puro piacere personale. Solo in un

momento successivo, spinto dalla convinzione che le sue opere potessero risuonare anche con un pubblico più vasto, ha deciso di uscire dall’ombra della riservatezza e iniziare la pubblicazione dei suoi lavori.

Il suo catalogo include brani disponibili su Bigscoremusic.sourceaudio.com, e tra le sue collaborazioni spicca il brano “Oltre il Karma” con la cantautrice Roberta Giallo. Forapani ha altresì pubblicato composizioni di musica elettronica e colonne sonore, tra cui la traccia “Return to Uranus”, a cui è particolarmente legato.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia