Orbit Orbit, è il nuovo album uscito ieri venerdì 31 ottobre, per BMG accompagnato dall’omonimo comic book, nato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Dopo i tre giorni a Lucca Comics & Games per presentare Orbit Orbit, dal 2 novembre Caparezza percorrerà l’Italia da nord a sud per incontrare i fan e presentare il nuovo progetto.

Caparezza tornerà live da giugno a settembre 2026 con oltre 20 date sui palchi dei principali festival italiani.

Il tour, che ha già collezionato i primi sold out ed è prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, partirà il 26 giugno 2026 dal Rock in Roma e attraversa altre 20 città italiane fino ad approdare alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026.

