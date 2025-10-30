Università di Pavia: nasce a Pavia il CERNAI

Nasce presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia il Centro di Ricerca per il Ragionamento, la Normatività e l’Intelligenza Artificiale (CERNAI – Center for Reasoning, Normativity and AI).

Il nuovo centro, guidato dal professor Federico Faroldi, si posiziona come un polo di avanguardia per lo studio interdisciplinare dei processi di ragionamento e delle loro applicazioni nell’intelligenza artificiale. La nascita del CERNAI è supportata da un prestigioso finanziamento di oltre 1,2 milioni di euro ottenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il Fondo Italiano per la Scienza (FIS). Il finanziamento è stato assegnato al professor Faroldi per il suo innovativo progetto di ricerca “Generic Reasoning”.

L’obiettivo del progetto è sviluppare modelli teorici avanzati di questo tipo di ragionamento per poi implementarli nei sistemi di intelligenza artificiale, migliorandone così la flessibilità e l’efficacia.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando la nostra società in modi profondi e imprevedibili. – ha dichiarato il professor Faroldi – Con il CERNAI, vogliamo creare un ambiente di ricerca vivace e collaborativo dove logica, etica, informatica e scienze giuridiche e sociali si incontrano per affrontare le sfide fondamentali poste dall’IA. Il generoso finanziamento del progetto ‘Generic Reasoning’ ci permetterà di reclutare un team di ricercatori di talento e di contribuire in modo significativo al dibattito scientifico internazionale, anche in tema di regolazione dell’IA, posizionando l’Università di Pavia e il Dipartimento di Giurisprudenza come un punto di riferimento in questo settore strategico“.

Il centro di ricerca promuoverà attivamente la collaborazione tra diverse discipline, con l’obiettivo di sviluppare un’intelligenza artificiale più robusta, trasparente e allineata con i valori umani. Le attività del CERNAI includeranno progetti di ricerca, seminari, workshop, interventi nel dibattito regolatorio europeo e la pubblicazione di articoli scientifici, contribuendo alla formazione di una nuova generazione di studiosi e professionisti dell’IA.

Federico Faroldi

E’ professore di logica, etica, diritto e intelligenza artificiale nell’Università di Pavia e ricercatore affiliato al Center for Human-compatible AI presso l’Università della California, Berkeley, oltre che membro del gruppo di esperti della Commissione Europea per la stesura dei codici di buone pratiche per i sistemi di intelligenza artificiale generale.

Ha diretto progetti di ricerca nell’Università di Ghent, nell’Università di Berna e nell’Università di Salisburgo.

È laureato in filosofia nell’Università di Pavia, alunno dell’Almo Collegio Borromeo, e ha conseguito un dottorato internazionale in logica. Ha svolto ricerca presso la New York University, l’UC Berkeley, l’università di Oxford, e l’École Normale Supérieure di Rue d’Ulm a Parigi, tra le altre. È stato eletto socio dell’Accademia Johanna Quandt nell’Università di Francoforte, che gli ha assegnato l’International Research Fellow Prize nel 2018. È autore di svariate monografie, tra cui: The Normative Structure of Responsibility (College Publications, 2014), Hyperintensionality and Normativity (Springer, 2019) e The Structure of Reasons (Palgrave, 2025).

