Rho, ultimati i lavori, aperto il parcheggio ex Stie

Nel parcheggio di Rho, nell’area cosiddetta ex Stie, alle spalle dei chioschi dei fioristi verso via Serra, sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dell’area di sosta: iniziati lunedì 25 agosto con l’obiettivo di terminare entro la fine del mese di ottobre, gli interventi hanno permesso di sistemare l’intero spazio che affianca il grande parcheggio del cimitero lungo via Bersaglio.

Ultimato anche l’intervento in corrispondenza dell’accesso da corso Europa verso la zona fioristi per lavori sui sottoservizi.

Sul lato di via Redipuglia proseguono i lavori in alcuni punti di sosta per trasformarli in parcheggi Spugna, grazie all’intervento dal gruppo CAP nel progetto di Città Metropolitana finanziato con fondi PNRR: il parcheggio principale è terminato da tempo, il tratto centrale è in esecuzione e un tratto rimane interdetto per interventi sulla fognatura.

I tecnici comunali hanno lavorato per contenere il più possibile il disagio e CAP si ferma alcuni giorni per rispettare le giornate dedicate al ricordo dei defunti: di fatto gli stalli sono quasi a regime e si sono ricavati nuovi spazi lungo via Redipuglia rendendola a senso unico con ingresso da via Cairoli. La prossima settimana, in data da confermare, verrà chiusa via Giorgetti.

A differenza di quanto accadeva negli anni scorsi in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, rimane attiva la viabilità ordinaria di fronte ai fioristi.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia