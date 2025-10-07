Tovaglieri: “Salis al di sopra della legge grazie a PPE”

“Grazie alla complicità di metà degli eurodeputati del PPE, che hanno disatteso la linea del gruppo, per un solo voto Ilaria Salis conserva l’immunità e si ritrova di fatto al di sopra della legge e della giustizia.

Quanto è accaduto oggi nell’aula di Strasburgo rappresenta una pagina nera della politica europea, che mina la credibilità dell’Eurocamera, scambiata per fabbrica di comodi salvacondotti, e di quell’Italia che sta con chi non ha il coraggio di affrontare le proprie responsabilità. Salis festeggia con il pugno chiuso ma il suo vergognoso salvataggio non ferma le nostre battaglie contro la sua agenda politica inaccettabile e pericolosa, che promuove le occupazioni abusive delle case, fiancheggia i violenti dei centri sociali e pretende di abolire le carceri e i confini”.

Così l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri dopo il voto sulla revoca dell’immunità a Ilaria Salis.

