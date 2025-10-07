20.1 C
Milano
martedì, Ottobre 7, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Sergio Bonelli Editore presenta: “Tex. Mezzosangue!”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
50
cover
cover

TEX. MEZZOSANGUE!, avventura texiana magistralmente interpretata dalla coppia d’assi Pasquale Ruju e Alfonso Font, arriva in libreria dal 21 ottobre in un prezioso formato da collezione.

Quando su Edward Santos si abbatte la giustizia di TEX, la sua banda viene distrutta e la sua carriera criminale stroncata.

Solo per un soffio riesce a sfuggire alla morte, trovando salvezza grazie al giovane meticcio Makua, che lo cura e lo rimette in sesto.

In cambio del suo aiuto, il ragazzo chiede a Santos di insegnargli a maneggiare la Colt, prima di proseguire per la propria strada.

Ma le piste del vecchio pistolero al tramonto e del giovane e micidiale gunman mezzosangue sono destinate a incrociarsi di nuovo con quelle di Tex Willer e Kit Carson.

Il volume, parte della collana di strenne di Tex dal dorso rosso, contiene l’episodio “Mezzosangue” ed è arricchito dalle introduzioni “Libero come il suo sguardo” di Graziano Frediani e “Sospesi tra due mondi (e da entrambi respinti)” di Luca Barbieri.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2025/09/08/libro/tex-mezzosangue-1026443/

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Tovaglieri: “Salis al di sopra della legge grazie a PPE”
Articolo successivo
Novate: Annalisa Cantù racconta Basilio Petruzza
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy