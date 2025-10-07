Sergio Bonelli Editore presenta: “Tex. Mezzosangue!”

TEX. MEZZOSANGUE!, avventura texiana magistralmente interpretata dalla coppia d’assi Pasquale Ruju e Alfonso Font, arriva in libreria dal 21 ottobre in un prezioso formato da collezione.

Quando su Edward Santos si abbatte la giustizia di TEX, la sua banda viene distrutta e la sua carriera criminale stroncata.

Solo per un soffio riesce a sfuggire alla morte, trovando salvezza grazie al giovane meticcio Makua, che lo cura e lo rimette in sesto.

In cambio del suo aiuto, il ragazzo chiede a Santos di insegnargli a maneggiare la Colt, prima di proseguire per la propria strada.

Ma le piste del vecchio pistolero al tramonto e del giovane e micidiale gunman mezzosangue sono destinate a incrociarsi di nuovo con quelle di Tex Willer e Kit Carson.

Il volume, parte della collana di strenne di Tex dal dorso rosso, contiene l’episodio “Mezzosangue” ed è arricchito dalle introduzioni “Libero come il suo sguardo” di Graziano Frediani e “Sospesi tra due mondi (e da entrambi respinti)” di Luca Barbieri.

