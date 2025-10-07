Novate per la Palestina, raccolta di indumenti per studenti

Riceviamo e pubblichiamo un’iniziativa e i prossimi presidi a Novate del gruppo “Novate per la Palestina“.
I presidi, dalle 18.30 alle 19.30 si terranno:
- mercoledì in piazza Martiri della Libertà
- venerdì in via Repubblica angolo via Piave
- lunedì in piazza della Chiesa
«Raccogliamo beni di prima necessità per 13 studenti palestinesi. Martedì in via Bertola dalle 17.30 alle 20.00 e il giovedì in piazza Pertini dalle 17 alle 19.30
Servono succhi di frutta, tute, felpe, camice, pantaloni (taglie M/L uomo – Taglie S/M donna, latte a lunga conservazione, calzini e slip, biscotti, wafer, assorbenti, schiuma da barba/rasoi usa e getta, borse di stoffa o impermeabili», spiegano da “Novate per la Palestina.
