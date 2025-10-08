Ottobre suona a ritmo di swing allo SPIRIT DE MILAN!

In attesa del weekend più atteso dell’anno, quello dedicato alla tredicesima edizione di Swing’n’Milan , la Cattedrale dello Swing nel cuore della Bovisa accende ancora una volta le sue luci e i suoi palchi per una settimana ricca di appuntamenti, che unisce cabaret, cultura milanese e grande musica dal vivo.

Prossimi appuntamenti:

giovedì 9 ottobre il tradizionale appuntamento con Barbera & Champagne, che vedrà protagonisti i Duperdu. Il duo milanese, conosciuto per il suo stile ironico e colto al tempo stesso, porterà sul palco un concerto che mescola brani della tradizione meneghina e composizioni originali.

Letteratura, ironia, citazioni popolari e spirito cabarettistico si intrecciano in uno spettacolo che i Duperdu definiscono “regressive”, un viaggio musicale tanto raffinato quanto irresistibilmente divertente.

E poi, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, sarà finalmente tempo di Swing’n’Milan, il festival internazionale che ogni anno trasforma lo Spirit de Milan nella capitale europea dello swing. Tre giorni di pura energia, musica dal vivo, danza e atmosfere vintage che riportano Milano indietro agli anni ’30 e ’40.

Si comincia venerdì 10 ottobre con l’inaugurazione ufficiale del festival: dopo le prime competizioni e i dj set, alle 22.30 salirà sul palco Gordon Webster, pianista e bandleader di fama mondiale, considerato uno dei protagonisti assoluti della scena lindy hop internazionale.

Il suo sound, che spazia da Fats Waller a Count Basie, da Oscar Peterson a Gene Harris, è sinonimo di una cosa sola: puro divertimento da ballare fino a notte fonda.

La festa continuerà sabato 11 ottobre con una serata imperdibile. Dalle 22 sarà protagonista la NP Big Band, nata dall’idea del contrabbassista Roberto Resaz con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera elettrizzante delle ballroom della Swing Era. Una formazione poderosa e autentica che renderà il pavimento dello Spirit rovente, tra le note di Benny Goodman, Artie Shaw e Glenn Miller.

La notte proseguirà con le finali delle competizioni di Lindy Hop, lo show degli insegnanti internazionali e, naturalmente, il ritorno sul palco di Gordon Webster, accompagnato dai dj set di Big Mama, Jockey Jump e Mr Dip.

Domenica 12 ottobre il gran finale sarà affidato alla Monday Orchestra, diretta da Luca Missiti. Diciotto musicisti d’eccezione porteranno sul palco standard jazz e swing insieme a brani pop e funk, in un concerto che celebra il talento e la passione delle grandi orchestre dal vivo. Durante la serata non mancheranno esibizioni di danza e un coinvolgente dj set blues nel foyer, per salutare il festival con l’energia e il sorriso di chi non vuole smettere di ballare.

Oltre alle serate del festival, Swing’n’Milan propone un camp intensivo di Lindy Hop e Solo Jazz con insegnanti internazionali. Otto ore di workshop suddivise tra sabato e domenica offriranno la possibilità a ballerini di ogni livello – da chi ha appena iniziato fino ai professionisti più esperti – di approfondire tecnica, musicalità e improvvisazione. Sono previsti quattro livelli (Intermediate, Advanced, Expert, Pro) per Lindy Hop e un livello Expert per Solo Jazz.

A guidare il pubblico nelle serate come Masters Of Ceremonies, ci saranno l’inesauribile Dalila Del Giudice, sul palco del festival da un decennio, affiancata da Jean-Charles Zambo, artista poliedrico che ha calcato i palchi più prestigiosi in Francia e nel mondo. Con il loro carisma e l’esperienza di ballerini, cantanti e attori, accompagneranno gli spettatori tra concerti, esibizioni e competizioni.

Durante la tre giorni sarà possibile provare i piatti pensati apposta per il festival e curiosare tra mercatini di abiti e accessori vintage.

Cynar Spritz sarà partner di questi tre giorni, con la lezione primi passi gratuita di lindy hop e la presenza di taxi dancers per far volteggiare in pista anche chi non ha mai ballato!

Prevendite biglietti Swing’n’Milan: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/biglietteria-serate.

www.spiritdemilan.it

