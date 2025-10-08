Torna l’ormai tradizionale Biboll in festa che, come sempre, inaugura la nuova stagione culturale di Bollate.

Tanti appuntamenti diffusi in biblioteca, al teatro LaBolla, in archivio storico e per le piazze del centro di Bollate già dal 9 ottobre e con il culmine nel fine settimana dell’ 11 e 12 ottobre.

Ecco il programma:

Anteprima della Festa della Biblioteca

Giovedì 9 ottobre – ore 17.00

Sala Conferenze della Biblioteca di Bollate (Piazza C.A. dalla Chiesa, 30)

LA DAMA BIANCA di Noemi, in arte Helen Glare.

La giovanissima scrittrice bollatese, presenta il suo primo romanzo, in una chiacchierata sui libri, sulla passione per la lettura e la scrittura.

Ingresso libero. Info 02.35005508

Venerdì 10 ottobre – ore 21

Sul palco del Teatro LaBolla uno show unico!

AIL SETTIMO GIORNO LUI SI RIPOSÓ, IO NO (di e con Andrea Miró ed Enrica Tesio)

A fare da contrappunto alle parole argute e piene di humour di Enrica Tesio sono le musiche eseguite dal vivo da Andrea Mirò: una selezione di musiche originali e brani di grandi autori in cui la visione slow della vita si interseca, e si contrappone, alla frenesia dei tempi moderni.

Una serata tra musica, parole ed emozioni, tutta da vivere insieme.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

La Festa nel fine settimana

Sabato 11 Ottobre 2025

Alda Merini, la poetessa del cuore.

Passeggiata guidata sui luoghi amati e vissuti dalla poetessa dei Navigli

Ritrovo alle ore 13.30 alla biglietteria della stazione di Bollate Centro (treno + metro per raggiungere il quartiere Ticinese di Milano).

La passeggiata terminerà con la visita alla stanza di Alda Merini sui Navigli

A carico dei partecipanti il costo dei titoli di viaggio.

Max 25 posti. Prenotazione obbligatoria (Ufficio Cultura tel. 02/35005575)

Sabato 11 Ottobre 2025 ore 18

Sala conferenze della Biblioteca di Bollate (Piazza C.A. dalla Chies, 30)

THE FACE-OFF: SFIDA ALL’ULTIMO SGUARDO di Vanessa Sobrero e Alessia I.

Vanessa Sobrero e Alessia I. presentano il loro libro “The Face-Off: sfida all’ultimo sguardo” (Heartbeat edizioni, 2025), un divertentissimo sport romance scritto a quattro mani. Tra chiacchiere e curiosità sul libro, si entrerà anche nelle profondità del genere romance e del rapporto dell’editoria di oggi con i social network.

Ingresso libero

Info 02.35005508

Domenica 12 Ottobre

Dalle ore 10

Biblioteca di Bollate (Piazza C.A. dalla Chies, 30)

Apertura della Mostra mercato dei Libri usati

COLAZIONE IN BIBLIOTECA

con caffè, biscotti e succhi di frutta per tutti, offerti dai Soci Coop Milano Nord

Ingresso libero

Info 02.35005508

Dalle ore 11

Archivio storico del Comune di Bollate (Piazza Aldo Moro, 1)

Ritrovo davanti al municipio per la visita guidata

L’Archivio Storico comunale torna ad aprire le porte ai cittadini per accompagnarci in un viaggio tra le sue carte, alla scoperta delle figure femminili che hanno arricchito la storia della nostra città.

Ingresso libero.

Info 02.35005575 – cultura@comune.bollate.mi.it

Dalle ore 11,30

Biblioteca di Bollate (Piazza Aldo Moro, 1)

NON ROMPIAMO LE SCATOLINE.. MA COSTRUIAMOLE!

Laboratorio creativo PER TUTTE LE ETA’ con la carta!

Realizziamo insieme un contenitore per bustine di thè.

Ingresso libero.

Info 02.35005508

Dalle ore 15 alle 18

Piazza C.A. Dalla Chiesa

Ludoteca itinerante e rompicapi

Giochi di legno per tutte le età con la Ludoteca speciale interamente dedicata a rompicapo strizzacervelli. Giochi per aguzzare l’ingegno e per mantenere giovani la mente e il cuore.

A cura dell’Associazione Il Tarlo

Alle ore 17

Sala conferenze della biblioteca

Presentazione del libro “La numero uno – Le indagini del Commissario Berté n.16” delle sorelle Martignoni, in arte Emilio Martini

