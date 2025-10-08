21.1 C
Milano
mercoledì, Ottobre 8, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Sergio Bonelli Editore presenta: “Dylan Dog. Se la notte chiama”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
36
cover
cover

Dal 24 ottobre arriva in libreria e fumetteria DYLAN DOG. SE LA NOTTE CHIAMA, la nuova storia sull’Indagatore dell’Incubo firmata da Barbara Baraldi e Corrado Roi. 

Nelle profondità del bosco di Wildsborough, ciò che è sepolto non dovrebbe essere disturbato, ma certi luoghi celano in sé mistiche presenze e, laddove le ombre sottili dei rami si incupiscono e cala la notte, il sottile velo che separa vivi e morti si assottiglia, aprendo varchi su regni sinistri.

Ed è in questo spazio intricato che si muove Wilderman, entità ancestrale, terrificante creatura fatata, re degli incubi della dolce Siobahn.

Un passato dimenticato, una mente ingannata, offuscata da leggende di folklore magico e segreti taciuti, che Dylan dovrà decifrare sulla scia di sangue di cui sono intrise le orme della ragazza.

La postfazione è firmata da Franco Busatta e ad arricchire il volume c’è anche il dialogo tra Barbara Baraldi e Corrado Roi intitolato Di sogni, storie e inchiostro…

Esclusivamente nei negozi Manicomix, al Bonelli Store e nel nostro Shop online, DYLAN DOG. SE LA NOTTE CHIAMA sarà disponibile anche con una speciale Variant Cover.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/
https://www.facebook.com/DylanDogSergioBonelliEditore
https://www.sergiobonelli.it/dylan-dog/2025/09/22/libro/dylan-dog-se-la-notte-chiama-1026473/
https://shop.sergiobonelli.it/dylan-dog/2025/09/22/libro/dylan-dog-se-la-notte-chiama-variant-1026475/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Festa della Biblioteca a Bollate: dal 9 ottobre comincia l’anteprina
Articolo successivo
Umberto Tozzi: “L’Ultima Notte Rosa the Final Show”, le ultime date della tournée mondiale
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy