Dal 24 ottobre arriva in libreria e fumetteria DYLAN DOG. SE LA NOTTE CHIAMA, la nuova storia sull’Indagatore dell’Incubo firmata da Barbara Baraldi e Corrado Roi.

Nelle profondità del bosco di Wildsborough, ciò che è sepolto non dovrebbe essere disturbato, ma certi luoghi celano in sé mistiche presenze e, laddove le ombre sottili dei rami si incupiscono e cala la notte, il sottile velo che separa vivi e morti si assottiglia, aprendo varchi su regni sinistri.

Ed è in questo spazio intricato che si muove Wilderman, entità ancestrale, terrificante creatura fatata, re degli incubi della dolce Siobahn.

Un passato dimenticato, una mente ingannata, offuscata da leggende di folklore magico e segreti taciuti, che Dylan dovrà decifrare sulla scia di sangue di cui sono intrise le orme della ragazza.

La postfazione è firmata da Franco Busatta e ad arricchire il volume c’è anche il dialogo tra Barbara Baraldi e Corrado Roi intitolato Di sogni, storie e inchiostro…

Esclusivamente nei negozi Manicomix, al Bonelli Store e nel nostro Shop online, DYLAN DOG. SE LA NOTTE CHIAMA sarà disponibile anche con una speciale Variant Cover.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

https://www.facebook.com/DylanDogSergioBonelliEditore

https://www.sergiobonelli.it/dylan-dog/2025/09/22/libro/dylan-dog-se-la-notte-chiama-1026473/

https://shop.sergiobonelli.it/dylan-dog/2025/09/22/libro/dylan-dog-se-la-notte-chiama-variant-1026475/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia