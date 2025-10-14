13.3 C
Milano
martedì, Ottobre 14, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Re Nudo: Due progetti all’insegna di una cultura accessibile

Davide Falco
By Davide Falco
0
68
luca-pollini-ed-elena-mearini
luca-pollini-ed-elena-mearini

Il workshop alla Fabbrica del Vapore di Milano rivolto agli under 35, diretto da Elena  Mearini 

17 ottobre e 28 novembre 2025 – 6 marzo e 10 aprile 2026

I tutor

Per la letteratura:
Luciano Sartirana, regista, sceneggiatore e copywriter

Per la poesia:

Elena Mearini, fondatrice, direttrice e docente della Piccola Accademia di Poesia di        Milano

Angelo De Stefano, docente di linguistica, filosofia e rapporti tra filosofia e poesia

Racconti per immagini:

Riccardo Casiccia, direttore della fotografia e film maker

Musica

Fabio Alcini, giornalista, scrittore, fondatore e direttore di TRAKS, testata indipendente dedicata alla musica italiana emergente

Teatro

Silvia Beillard, attrice, regista e autrice attiva da anni sul territorio milanese

RE NUDO – LIVE MUSIC CLUB IN COLLABORAZIONE CON FIND YOUR LIVE CICLO DI CONCERTI AL CIRCOLO CULTURALE AREA DI CARUGATE (MI)

14 novembre 2025 SUE, 12 dicembre 2025 LE ROSE E IL DESERTO, 16 gennaio 2026  GUIGNOL, 20 febbraio 2026 THE SHAMALS, 13 marzo 2026 MIKE ORANGE

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia 

luca-pollini-re-nudo
luca-pollini-re-nudo

 

 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Premi Pierangelo Bertoli assegnati a Michele Zarrillo e Fabrizio Moro
Articolo successivo
Delegazione di El Salvador in visita alla Fondazione Mondino
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy