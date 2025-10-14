Re Nudo: Due progetti all’insegna di una cultura accessibile

Il workshop alla Fabbrica del Vapore di Milano rivolto agli under 35, diretto da Elena Mearini

17 ottobre e 28 novembre 2025 – 6 marzo e 10 aprile 2026

I tutor

Per la letteratura:

Luciano Sartirana, regista, sceneggiatore e copywriter

Per la poesia:

Elena Mearini, fondatrice, direttrice e docente della Piccola Accademia di Poesia di Milano



Angelo De Stefano, docente di linguistica, filosofia e rapporti tra filosofia e poesia

Racconti per immagini:

Riccardo Casiccia, direttore della fotografia e film maker

Musica

Fabio Alcini, giornalista, scrittore, fondatore e direttore di TRAKS, testata indipendente dedicata alla musica italiana emergente

Teatro

Silvia Beillard, attrice, regista e autrice attiva da anni sul territorio milanese

RE NUDO – LIVE MUSIC CLUB IN COLLABORAZIONE CON FIND YOUR LIVE CICLO DI CONCERTI AL CIRCOLO CULTURALE AREA DI CARUGATE (MI)

14 novembre 2025 SUE, 12 dicembre 2025 LE ROSE E IL DESERTO, 16 gennaio 2026 GUIGNOL, 20 febbraio 2026 THE SHAMALS, 13 marzo 2026 MIKE ORANGE

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia