Delegazione di El Salvador in visita alla Fondazione Mondino

La Fondazione Mondino IRCCS, centro di eccellenza per la neurologia e la ricerca nell’ambito delle neuroscienze, ha varato lo scorso maggio un Accordo Quadro di Cooperazione con il Ministero della Salute di El Salvador.



Il progetto ha l’obiettivo di avviare attività di cooperazione e scambio professionale, tecnico e scientifico in ambito neurologico e collaborare per la formazione di professionisti sanitari e ricercatori. Un focus particolare è posto sul supporto che Mondino potrà dare per la presa in carico e per la gestione delle persone colpite da ictus cerebrale, una patologia ad altissimo impatto sociale e sanitario anche in America Latina, attraverso la creazione di una rete organizzata di strutture sanitarie e la promozione di una cultura clinica basata sull’evidenza scientifica. Lo scorso 15 settembre è arrivato a Pavia presso la sede della Fondazione Mondino il primo gruppo di medici salvadoregni per un periodo di observership in diversi reparti.

In questi giorni è in corso una visita di una delegazione di El Salvador guidata da Xochitl Sandoval, Direttrice dell’Istituto Nacional de Salud.

Domani, martedì 14 ottobre , è in programma un incontro della delegazione con i vertici della Fondazione Mondino: Gianni Bonelli, direttore generale, Pierluigi Nicotera, Direttore Scientifico e Daniele Bosone, Direttore sanitario.

A seguire la delegazione incontrerà il Rettore dell’Università di Pavia Alessandro Reali.

Giovedì 16 ottobre (dalle ore 11, presso l’Aula Berlucchi) il Mondino ospiterà la conferenza “Dall’Italia a El Salvador: una Rete per la Salute Globale” che vedrà la partecipazione di Lorella Cecconami, Direttrice Generale ATS Pavia, Michele Lissia, Sindaco di Pavia, Giovanni Palli, Presidente della Provincia di Pavia. Interverrà in videoconferenza Guido Bertolaso, Assessore Welfare di Regione Lombardia e Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, invierà un videomessaggio.

Interverranno anche: Francesco Svelto, Presidente della Fondazione Mondino, Matteo Alvaro, Prorettore alle Relazioni Internazionali – Università di Pavia, Gian Battista Parigi, Responsabile Relazioni Internazionali Fondazione Mondino, Paolo Gallizioli, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in videoconferenza da San Salvador), Luca Padua, Direttore Uff. 3 Direzione Generale Ricerca, e Alessandro Matera, Presidente di Zona Pavese di Assolombarda.

Alle ore 11 e 50 è in programma la firma di ratifica dell’accordo quadro (Memorandum of Understanding MoU) siglato a maggio a San Salvador presso l’Istituto Superiore della Salute.

Sarà presente per El Salvador, oltre a Xochitl Sandoval, anche Vidal Tobar, Console Generale della Repubblica di El Salvador a Milano.

Entra così nella fase esecutiva la collaborazione che rappresenta un passo significativo nella strategia di El Salvador per affrontare le malattie cerebrovascolari e per la Fondazione Mondino IRCCS è una conferma del proprio impegno nello scenario internazionale per la promozione di una medicina accessibile, sostenibile e basata sull’evidenza scientifica, a favore del progresso sanitario globale.

