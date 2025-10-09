Proseguono i lavori di realizzazione delle barriere antirumore lungo la SP ex SS 35 Nord Milano-Meda.
A causa del maltempo dei giorni scorsi alcune lavorazioni sono state posticipate, pertanto è necessario prorogare la chiusura temporanea della rampa di immissione in direzione Milano, svincolo numero 1 a Cormano, in corrispondenza del Km 130+100, fino a venerdì 24/10/2025 alle ore 18:00 al fine di consentire il proseguimento dei lavori in sicurezza per le maestranze.
