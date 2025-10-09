14.8 C
La Fille Mal Gardée, presentato da Tam Ballet: dal 19 ottobre

A partire dal 19 ottobre 2025 il palcoscenico del Teatro Arcimboldi di Milano accoglie la sua prima stagione di balletto con uno dei capolavori più amati del repertorio classico: La Fille Mal Gardée, presentato da TAM Ballet.

Considerato il balletto più antico ancora rappresentato nelle compagnie di danza di tutto il mondo, La Fille Mal Gardée è una vera e propria celebrazione della leggerezza e dell’umorismo in chiave coreutica.

Una commedia brillante che conquista il pubblico con la sua leggerezza, ironia e vivacità, raccontando con garbo la risoluzione di un amore ostacolato.

I personaggi, vere e proprie caricature, arricchiscono la narrazione con ritmo e umorismo, rendendo ogni scena un piccolo gioiello teatrale. Nei ruoli principali si esibiranno Giordano Bozza e Ruika Yokoyama, primi ballerini del Thüringen Staatsballett di Gera, Germania.

Anche in questo caso, come tradizione della sinergia di AUB e TAM, ci sarà la musica eseguita dal vivo dall’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal M. Marco Dallara.

www.teatroarcimboldi.it

