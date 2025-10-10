Turismo nei borghi, numeri in crescita: continua il trend del turismo lento ed esperienziale

Il turismo è cambiato tantissimo negli ultimi anni (per rendersene conto, basta guardare ai dati che, nei mesi scorsi, hanno fatto parlare tutti in merito alle presenze sulle spiagge).

Fra le varie tendenze che sono emerse di recente, soprattutto a seguito di quel potente spartiacque che è stato il Covid, degna di nota è la crescita dell’interesse verso i borghi, che in Italia sono presenti in un numero che, almeno a livello europeo, non ha eguali.

A ricordare la loro popolarità ci hanno pensato, nei giorni scorsi, gli esperti di Mastercard, che hanno divulgato, nel corso della XVII edizione del Festival I Borghi più Belli d’Italia, un dato che parla da solo: fino ad ora, nel 2025, i numeri delle visite ai borghi del Bel Paese sono cresciuti del 7% rispetto a quelli del 2024.

Interessante è anche l’interesse da parte dei turisti stranieri: i borghi italiani, secondo i dati dell’indagine Mastercard, sono apprezzati in particolare dai viaggiatori che arrivano dalla Germania, da quelli dei Paesi Bassi e dai visitatori del Regno Unito.

Una fonte di introiti preziosa per l’economia locale

Il turismo è una fonte di introiti sempre più preziosa per l’economia delle località dove i borghi italiani sorgono: chi li sceglie non si dedica a un turismo mordi e fuggi in giornata, ma in loco spende per alberghi, ristoranti e trasporti.

Si tratta di una catena di valore di grande importanza e di un fattore di contrasto allo spopolamento che, da diversi decenni a questa parte, sta interessando molte delle aree oggetto di queste righe. A quanto pare, però, piano piano la rotta si sta invertendo.

Con il desiderio di condurre una vita più a misura d’uomo, sempre più persone scelgono questi luoghi per trascorrervi l’esistenza e per contribuire, con le loro conoscenze, alla creazione di un tessuto economico sostenibile.

Il concetto di sostenibilità è una delle chiavi per comprendere il successo dei borghi in questo periodo. Chi li visita è alla ricerca di contesti autentici, dove si possa trascorrere del tempo a contatto con la natura nella sua essenza più autentica.

Questo approccio, un vero e proprio turismo lento e attento alle esperienze, si vede anche dalle scelte fatte relativamente ai trasporti: sono in crescita, non a caso, i numeri di chi si muove in bicicletta o sceglie di includere i soggiorni nei borghi italiani nell’ambito di percorsi a piedi.

Parliamo di tendenze che rappresentano una sfida non indifferente per le comunità locali, che si trovano, nella maggior parte dei casi, a dover ripensare molti dei propri servizi introducendo, giusto per citare un esempio, la possibilità di spostarsi agevolmente in navetta.

Alla ricerca di esperienze di benessere complete

Un altro aspetto da considerare dietro al successo dei borghi italiani riguarda la possibilità, quando li sceglie per i propri soggiorni, di vivere esperienze di benessere complete. Non c’è solo la natura dalla quale farsi incantare, ma anche luoghi di wellness come i complessi termali, senza dimenticare la vicinanza con parchi archeologici ricchi di fascino e mistero.

Sono diversi i luoghi che offrono tutto questo; tra le Regioni da esplorare se si ha intenzione di scoprirli c’è indubbiamente la Toscana. Tra le varie zone che la caratterizzano, la Costa degli Etruschi si contraddistingue per la possibilità di ammirare borghi dove regna una perfetta sinergia tra natura, ricchezza culturale e artistica e attenzione al benessere dei visitatore attraverso percorsi wellness avanzati.

Tra le località più apprezzate da chi cerca questo mix figura Campiglia Marittima che, anche grazie a eventi sportivi come la gara di bikepacking Tuscany Trail, attira ogni anno turisti da tutto il mondo (se vuoi approfondire le peculiarità e le attrazioni di questo borgo, trovi tutte le info su Campiglia Marittima qui).

Non c’è che dire: i borghi italiani sono un patrimonio meraviglioso dove tradizione e innovazione si fondono in una sinergia virtuosa che va valorizzata continuamente con scelte che supportano l’ambiente e la dinamicità delle comunità locali.

Altri articoli di turismo su Dietro la Notizia