Lo spettacolo scritto da Giulia Ricciardi, regia di Patrizio Cigliano, è primo episodio della saga teatrale “Le stremate”, teatro brillante al femminile, che racconta la vita di 4 protagoniste “ Stremate” dagli imprevisti e forse anche dalle responsabilità che non riescono o non vogliono più affrontare.

“Parzialmente Stremate” si svolge in un giorno particolare: Mirella, dopo anni di convivenza, si sposa. Le tre amiche di sempre – fin dai tempi del Liceo – e oggi “damigelle”, sono con lei.

Ma al momento di andare in chiesa la paura ha il sopravvento: non vuole più sposarsi e le quattro si ritrovano in casa sua per cercare di capire, convincersi di fare la cosa giusta, confrontarsi e rassicurarsi a vicenda.

Ma cosa fanno le donne quando sono “tra di loro”?…

I loro racconti sono sinceri, divertenti e a volte profondi, perché parlano con ironia e tenerezza delle difficoltà che tutte le donne affrontano.

Dal 23 ottobre al 2 novembre al MARTINITT.

Con ANTONELLA CIVALE, ROXY COLACE, GIULIA RICCIARDI, MADDALENA EMANUELA RIZZI.

www.teatromartinitt.it

