18 C
Milano
venerdì, Ottobre 10, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

“Parzialmente stremate” : Teatro Martinitt: dal 23 ottobre al 2 novembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
52
locandina
Locandina

Lo spettacolo scritto da Giulia Ricciardi, regia di Patrizio Cigliano, è primo episodio della saga teatrale “Le stremate”,  teatro brillante al femminile, che racconta la vita di 4 protagoniste “ Stremate” dagli imprevisti e forse anche dalle responsabilità che non riescono o non vogliono più affrontare.

“Parzialmente Stremate” si svolge in un giorno particolare: Mirella, dopo anni di convivenza, si sposa. Le tre amiche di sempre – fin dai tempi del Liceo – e oggi “damigelle”, sono con lei.

Parzialmente-Stremate-da-sin-M.E.Rizzi-G.Ricciardi-R.Colage-A.Civale-

Parzialmente-Stremate-da-sin-M.E.Rizzi-G.Ricciardi-R.Colage-A.Civale-

Ma al momento di andare in chiesa la paura ha il sopravvento: non vuole più sposarsi e le quattro si ritrovano in casa sua per cercare di capire, convincersi di fare la cosa giusta, confrontarsi e rassicurarsi a vicenda.
Ma cosa fanno le donne quando sono “tra di loro”?…

I loro racconti sono sinceri, divertenti e a volte profondi, perché parlano con ironia e tenerezza delle difficoltà che tutte le donne affrontano.

Dal 23 ottobre al 2 novembre al MARTINITT.
Con ANTONELLA CIVALE, ROXY COLACE, GIULIA RICCIARDI, MADDALENA EMANUELA RIZZI.

www.teatromartinitt.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Riqualificazione delle palestre scolastiche a Melzo
Articolo successivo
Whispers in the Woods di Vincent Munier, alla Festa del Cinema di Roma
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy