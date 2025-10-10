Wanted Cinema è lieta di presentare alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screenings la sua ultima acquisizione: “Whispers in the Woods”, il nuovo atteso film del regista Vincent Munier, autore di The Velvet Queen vincitore del Premio César e campione d’incassi della casa di distribuzione milanese.

Il film è un ideale proseguimento di The Velvet Queen (2021), uscito in Italia con il titolo La pantera delle nevi, co-diretto da Munier con la compagna Marie Amiguet, molto atteso da tutti gli appassionati del fotografo naturalista francese alla sua seconda prova registica.

Dopo una prolungata fase di riprese in diverse location – un lungo e paziente lavoro anticipato da un reel al mercato di Cannes – il film arriva a Roma a pochi giorni dalle anteprime internazionale a Zurigo e a Londra.

Nel cuore delle selvagge montagne dei Vosgi, in Francia, Vincent Munier e suo figlio dodicenne Simon si uniscono al padre Michel, naturalista, per osservare linci, cervi, gufi e forse anche il raro gallo cedrone nel loro habitat naturale.

Catturando la meraviglia e il ritmo maestoso di questo ambiente, insieme ai suoni naturali e alle storie raccontate a lume di candela, l’autore disvela al ragazzo – e a noi – la possibilità di esplorare il mondo in una maniera diversa.

Il documentario vede Munier collaborare nuovamente con il produttore Pierre-Emmanuel Fleurantin di Paprika Films.

“Questo film ci invita a riconnetterci con la natura che ci circonda – ha detto Fleurantin, che è anche co-fondatore del Les Arcs Film Festival -. È un viaggio di rara bellezza che si svolge nel cuore di foreste selvagge”.

