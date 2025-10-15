E’ online il video di “REGOLE A MILANO” (https://deltav.lnk.to/regoleamilano), il nuovo brano dei DELTA V che anticipa l’album “IN FATTI OSTILI” (https://deltav.lnk.to/infattiostili), in uscita venerdì 17 ottobre in digitale, in cd e in vinile, distribuito da Universal Music Italia.

Il video di “Regole a Milano” (www.youtube.com/watch?v=FAIcsEZzwHc&list=RDFAIcsEZzwHc&start_radio=1) per la regia di Lorenzo D’Orazio e prodotto da Ripley Group – Mitropa Film, racconta con lucidità e disincanto le contraddizioni, le corse frenetiche e le trasformazioni urbane e culturali della città.

Il brano diventa un ritratto collettivo, capace di restituire la verità di una metropoli che brucia senza accorgersene. Le “regole” che chiudono il testo non sono semplici slogan, ma il riflesso ironico e amaro di una mentalità fatta di fretta, ambizione e paura di non essere mai all’altezza. Ne emerge una Milano che seduce e stritola, amata e odiata, sospesa tra futuro e disillusione.

«“Regole a Milano” parla di odio e amore per il luogo in cui si vive – dichiarano i Delta V – Fare fatica, impegnarsi, cercare soluzioni, trovarne alcune, mai tutte quelle che vorresti. È il diario di una città che si specchia in sé stessa e non nelle persone. Milano meravigliosa nei suoi cortili, nelle sue mostre, nelle giornate che si allungano ad aprile. Milano città pagana, determinata, superba, esigente e poco incline al perdono».

“IN FATTI OSTILI” è il settimo disco di inediti per la band, il secondo dopo “Heimat” (2019), l’album che ha cambiato in maniera decisiva la visione e il modo di fare musica della band di Carlo Bertotti, Flavio Ferri e Marti. L’album è prodotto da Paolo Gozzetti e Roberto Vernetti, primo storico produttore del gruppo.

Per presentare l’album, la band quest’autunno salirà sui principali palchi italiani con “IN FATTI OSTILI TOUR”, organizzato dall’agenzia Beautiful Days di Fabio Stucchi.

Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino) (Bologna Violenta, Baustelle, Teatro degli Orrori), Simone Filippi (batteria) (Ustmamo, CCCP, Gianni Maroccolo), daranno vita a uno spettacolo intenso e immersivo, in cui suoni, immagini e nuove visioni si fonderanno in una narrazione contemporanea e potente.

Queste le prime date di “IN FATTI OSTILI TOUR”

(calendario in aggiornamento):

8 novembre – Fontanafredda (Pordenone) – Astro Club

13 novembre – Napoli – Duel

14 novembre – Livorno – The Cage

27 novembre – Roma – Largo Venue

28 novembre – Seregno (Monza Brianza) – Tamburine

29 novembre – Corneliano D’Alba (Cuneo) – Cinema Vekkio

5 dicembre – Grassina (Firenze) – Casa del Popolo

10 dicembre – Torino – Hiroshima Mon Amour

13 dicembre – Vignola (Modena) – Circolo Ribalta

I biglietti sono disponibili nei circuiti di prevendita abituali, per maggiori informazioni https://www.deltav.it/tour/.

