CULTURA

Sabina Guzzanti: “Liberidì Liberidà il 27 ottobre al Teatro Carcano di Milano

By Tiziana Barbetta
Nuovo tour invernale per Sabina Guzzanti che non perde mai occasione per esprimere le proprie posizioni in merito allo stato delle cose in materia di libertà del pensiero, tema che le è molto caro.

Con il suo inconfondibile stile, che mescola ironia tagliente e critica sociale, “Liberidì Liberidà” invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze.

Da sempre in prima linea nel mettere sotto accusa il potere e la classe dirigente nazionale, voce scomoda e per questo spesso criticata, Sabina Guzzanti, torna a incontrare il suo pubblico con un monologo essenziale e come sempre corrosivo.

Date del tour:

27 ottobre       MIlano            Teatro Carcano

04 novembre   Genova           Politeama Genovese

06 novembre   Crotone           Teatro Comunale

21 novembre   Mestre Teatro Corso

01 dicembre    Vigevano        Teatro Cagnoni

02 dicembre    Torino Teatro Colosseo

https://www.teatrocarcano.com

Articoli

