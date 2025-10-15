Nuovo tour invernale per Sabina Guzzanti che non perde mai occasione per esprimere le proprie posizioni in merito allo stato delle cose in materia di libertà del pensiero, tema che le è molto caro.

Con il suo inconfondibile stile, che mescola ironia tagliente e critica sociale, “Liberidì Liberidà” invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze.

Da sempre in prima linea nel mettere sotto accusa il potere e la classe dirigente nazionale, voce scomoda e per questo spesso criticata, Sabina Guzzanti, torna a incontrare il suo pubblico con un monologo essenziale e come sempre corrosivo.

Date del tour:

27 ottobre MIlano Teatro Carcano

04 novembre Genova Politeama Genovese

06 novembre Crotone Teatro Comunale

21 novembre Mestre Teatro Corso

01 dicembre Vigevano Teatro Cagnoni

02 dicembre Torino Teatro Colosseo

https://www.teatrocarcano.com