Da oggi, in radio e in digitale “Saffo-Love” (Azzurra Music), il nuovo singolo del poliedrico e stravagante artista Ivan Cattaneo.

Il brano, dal sound elettropop, celebra l’amore come forma autentica e coraggiosa. In particolare, è un omaggio alle donne che amano altre donne, viste come creature indipendenti, forti e luminose: nel testo, infatti, l’artista gioca con il mito di Saffo in una dichiarazione che vuole esaltare la diversità come forza e bellezza.

“Saffo-Love” anticipa il nuovo progetto multimediale “DUE.I” (Azzurra Music) in uscita il 31 ottobre esclusivamente in formato fisico.

Un’opera concepita come un vero e proprio scrigno che riunisce musica, letteratura, arte visiva e video arte in un unico contenitore creativo, confermando la vocazione sperimentale e la natura duttile dell’artista, da sempre figura atipica e innovativa della scena culturale italiana.

Con questo progetto Ivan Cattaneo realizza un lavoro composito e trasversale, pensato per superare le barriere tra i linguaggi espressivi e offrire al pubblico un’esperienza totale da leggere, ascoltare e guardare.

Grande attenzione al tema della diversità, trattato con la libertà e il sarcasmo che da sempre contraddistinguono il suo stile, intrecciando allo stesso tempo dimensione artistica e realtà in modo unico ed estremamente personale.

Il volume “DUE.I” si divide in due parti speculari, che corrispondono alle due anime del progetto: Titanic-Orkestra e Un Mammifero che Canta. Il volume (21×28 cm) racchiude 5 supporti – 4 CD e 1 DVD – che ne completano la struttura di opera d’arte multimediale.

Titanic-Orkestra è un concept album che reinterpreta la vicenda del celebre transatlantico attraverso 24 personaggi immaginari, ognuno dei quali prende voce in una delle 24 canzoni inedite scritte e interpretate dall’artista.

Le storie dei protagonisti si mescolano tra loro e vengono narrate in musica e parole fondendosi in un’unica dimensione poetica. Questa prima parte include 2 CD audio con i brani inediti (compreso “Saffo-Love”) e 1 DVD che raccoglie i Tableau-Mouvants, lavori di videoarte realizzati dallo stesso Ivan Cattaneo e dedicati a ciascun personaggio, a testimonianza della sua ricerca continua sul rapporto tra suono e immagine.

Capovolgendo il volume si entra invece nella seconda parte intitolata Un Mammifero che Canta, un’autobiografia che ripercorre i 50 anni di carriera dell’artista.

In questa sezione Ivan Cattaneo si racconta attraverso aforismi, poesie, racconti, fiabe surreali, opere pittoriche e fotografie, costruendo un autoritratto visionario e autentico, dove l’ironia diventa lo strumento per smorzare e allo stesso tempo amplificare la forza del messaggio.

Completano il percorso altri 2 CD audio: il primo raccoglie 19 brani storici del suo repertorio, completamente riarrangiati e ricantati – tra cui “Polisex” e “Male Bello” – mentre il secondo propone i successi revival che lo hanno reso popolare anche presso il grande pubblico, come “Zebra a Pois”, “Una Bambolina che fa no no no” e “Il Geghegè”.

