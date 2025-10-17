Contrastare l’abbandono dei rifiuti e promuovere comportamenti civili e responsabili: è questo l’obiettivo di #Rifiutalabbandono, la campagna ideata da CEM Ambiente in collaborazione con i 77 Comuni soci, che torna in questi giorni sulle strade del territorio con la sua quarta uscita.

Dopo la pizza “contaminata” dai rifiuti, il risotto “condito” con mozziconi di sigaretta e il gelato “speciale” dedicato ai bisogni dei cani non raccolti, la nuova tappa affronta un altro tema di grande attualità: l’uso scorretto dei cestini pubblici, spesso utilizzati come piccole discariche o riempiti all’eccesso con rifiuti domestici.

Anche questa “puntata” mantiene l’impostazione ironica e provocatoria che contraddistingue la campagna. L’immagine scelta mostra un cocktail “speciale” pieno di rifiuti, accompagnato dallo slogan: “Il cestino-discarica è un mix che non va giù”.

Un messaggio diretto, che punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di usare correttamente i cestini e mantenere puliti gli spazi comuni, ricordando che il decoro urbano è un bene condiviso.

“Con questa nuova puntata – spiega Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente – chiudiamo un percorso di sensibilizzazione che, con linguaggio semplice e immagini forti, ha toccato i principali gesti di inciviltà quotidiana. Il messaggio che abbiamo voluto dare è chiaro: la pulizia e il rispetto del territorio dipendono da tutti noi.

Anche un gesto sbagliato, come riempire un cestino con rifiuti domestici, può compromettere la qualità e l’efficienza dei servizi, oltre a rovinare l’immagine dei nostri Comuni. L’obiettivo è far riflettere, ma soprattutto stimolare comportamenti più responsabili e consapevoli.”

Nel corso del 2025, #Rifiutalabbandono è stato il filo conduttore delle attività educative e di sensibilizzazione di CEM Ambiente, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità ambientale.

La nuova campagna sarà visibile in tutti i Comuni soci aderenti, con affissioni nelle vie e negli spazi pubblici del territorio, oltre che sui canali social di CEM Ambiente e sul sito www.eventicem.it.

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia