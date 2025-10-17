Prenderà avvio il 21 ottobre 2025 il percorso formativo promosso dal Comune di Bollate e dal Comune di San Donato Milanese, nell’ambito del progetto “Performa PA – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte della Pubblica Amministrazione e la valorizzazione di buone pratiche”, approvato e finanziato da Formez PA con risorse del PNRR.

L’iniziativa nasce dalla volontà delle due Amministrazioni di investire sulla formazione dei dirigenti e dei responsabili EQ, per rafforzare le competenze manageriali e sostenere la modernizzazione della macchina amministrativa. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha messo a disposizione la propria esperienza pluriennale nel campo della formazione per la Pubblica Amministrazione.

Il percorso formativo prevede cinque incontri di otto ore ciascuno, per un totale di 40 partecipanti tra i due Comuni, e affronterà temi strategici per la PA del futuro:

Innovazione e transizione digitale del Comune Modelli e processi organizzativi dell’ente locale People strategy e valorizzazione del capitale umano nella PA Servizi e quality management Sistemi di pianificazione e controllo: valore pubblico e ciclo delle performance

“La formazione rappresenta un pilastro fondamentale per l’accrescimento delle competenze e per la costruzione di una Pubblica Amministrazione sempre più efficiente, moderna e vicina ai cittadini – dicono i Sindaci Francesco Vassallo (Bollate) e Francesco Squeri (San Donato Milanese). Siamo molto soddisfatti che, grazie a questo finanziamento, sia stato possibile attivare un percorso altamente professionalizzante in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, che offrirà ai nostri dirigenti strumenti concreti per affrontare le sfide dell’innovazione e della digitalizzazione”.

Il Segretario Generale del Comune di Bollate e di San Donato, dott.ssa Stefanea Laura Martina, sottolinea l’importanza del progetto anche come leva di attrattività: “Oggi una delle sfide più importanti per gli enti locali è saper attrarre e valorizzare i talenti. Il percorso formativo che stiamo avviando va proprio in questa direzione: richiede impegno, partecipazione attiva e una forte motivazione da parte dei dipendenti, che a fine gennaio 2026 saranno chiamati a mettere in pratica quanto appreso in un momento di verifica finale. Si tratta di un vero investimento sul futuro delle persone delle Amministrazioni di Bollate e San Donato e, di conseguenza, sul miglioramento dei servizi offerti ai cittadini”.

Con Performa PA, Bollate e San Donato confermano il proprio impegno nel promuovere una Pubblica Amministrazione orientata all’innovazione, alla qualità e alle persone, in linea con le sfide e le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

