Truffe Energia: Carabinieri ed Enel spiegano come prevenirle

Sbarca a Milano Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo.

Il prossimo appuntamento – che si svolgerà il 21 ottobre alle ore 11:00 presso lo Store di via Dante 5 – avrà come tema il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche.

Nel settore energetico è infatti cresciuta negli ultimi anni la tecnica dello spoofing, che altera il numero del chiamante, facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale.

Una pratica illegittima che Enel si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i propri clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto. Ampio spazio verrà dato anche all’analisi degli SMS truffa e della finta assistenza tecnica.

Attraverso l’incontro con consulenti esperti del settore come Piero Vincenti e Ivan Ferrari di Security Enel e con il Colonnello Antonio Coppola del Reparto Operativo dell’Arma dei Carabinieri, i cittadini verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e su cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete.

Il workshop è gratuito, ma i posti sono limitati. È possibile iscriversi al seguente link:

https://globaleysurvey.ey.com/jfe8/form/SV_1Il4VUHjAIeU5q6?Q_CHL=qr

Lo Store Enel di Milano è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30.

