Giorgio Panariello arriva a Roma per tre date: domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 ottobre con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

Queste le prossime date:

19 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA

20 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA

21 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA

23 ottobre – Teatro Moderno – GROSSETO

25 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

26 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

28 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

03 novembre – Teatro Politeama – CATANZARO

05 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

06 novembre – Teatro Team – BARI

11 novembre – Teatro Carani – SASSUOLO (MO)

13 novembre – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)

15 novembre – Teatro LAC – LUGANO

18 novembre – Teatro di Varese – VARESE

19 novembre – Palaubroker – BASSANO DEL GRAPPA (VI)

22 novembre – Gran Teatro Geox – PADOVA

25 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

26 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

27 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

29 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

30 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

02 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

03 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

04 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

6 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

7 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

8 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

11 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA

15 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA

16 dicembre – Teatro Rossetti – TRIESTE

19 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

20 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

23 dicembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it