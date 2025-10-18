18.5 C
Giorgio Panariello il 19, 20 e 21 ottobre arriva al Teatro Brancaccio di Roma

Giorgio Panariello arriva a Roma per tre date: domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 ottobre con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

Queste le prossime date:

19 ottobre – Teatro BrancaccioROMA

20 ottobre – Teatro BrancaccioROMA

21 ottobre – Teatro BrancaccioROMA

23 ottobre – Teatro ModernoGROSSETO

25 ottobre – Teatro ColosseoTORINO

26 ottobre – Teatro ColosseoTORINO

28 ottobre – Teatro ColosseoTORINO 

03 novembre – Teatro PoliteamaCATANZARO 

05 novembre – Teatro AugusteoNAPOLI 

06 novembre – Teatro TeamBARI 

11 novembre – Teatro Carani SASSUOLO (MO)

13 novembre – Teatro GalleriaLEGNANO (MI)

15 novembre – Teatro LACLUGANO

18 novembre – Teatro di Varese – VARESE

19 novembre – PalaubrokerBASSANO DEL GRAPPA (VI)

22 novembre – Gran Teatro GeoxPADOVA

25 novembre – Teatro VerdiMONTECATINI (PT)

26 novembre – Teatro VerdiMONTECATINI (PT)

27 novembre – Teatro VerdiMONTECATINI (PT)

29 novembre – Teatro VerdiFIRENZE 

30 novembre – Teatro VerdiFIRENZE

02 dicembre – Teatro VerdiFIRENZE

03 dicembre – Teatro VerdiFIRENZE

04 dicembre – Teatro VerdiFIRENZE

6 dicembre – Teatro VerdiFIRENZE 

7 dicembre – Teatro VerdiFIRENZE 

8 dicembre – Teatro VerdiFIRENZE 

11 dicembre – Teatro EuropauditoriumBOLOGNA

15 dicembre – Teatro EuropauditoriumBOLOGNA

16 dicembre – Teatro RossettiTRIESTE

19 dicembre – Teatro Verdi FIRENZE

20 dicembre – Teatro Verdi FIRENZE

21 dicembre – Teatro Verdi FIRENZE

23 dicembre – Teatro VerdiMONTECATINI (PT)

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali. 

Per info: www.friendsandpartners.it

