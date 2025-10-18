Giorgio Panariello arriva a Roma per tre date: domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 ottobre con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.
Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.
Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.
Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.
Queste le prossime date:
19 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA
20 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA
21 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA
23 ottobre – Teatro Moderno – GROSSETO
25 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO
26 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO
28 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO
03 novembre – Teatro Politeama – CATANZARO
05 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI
06 novembre – Teatro Team – BARI
11 novembre – Teatro Carani – SASSUOLO (MO)
13 novembre – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)
15 novembre – Teatro LAC – LUGANO
18 novembre – Teatro di Varese – VARESE
19 novembre – Palaubroker – BASSANO DEL GRAPPA (VI)
22 novembre – Gran Teatro Geox – PADOVA
25 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)
26 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)
27 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)
29 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE
30 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE
02 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
03 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
04 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
6 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
7 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
8 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
11 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA
15 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA
16 dicembre – Teatro Rossetti – TRIESTE
19 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
20 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
21 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
23 dicembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)
I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.
Per info: www.friendsandpartners.it