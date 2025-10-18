Il romanzo fantasy scritto dal co-creatore della serie, Luca Enoch, torna in libreria per Sergio Bonelli Editore, con una veste editoriale completamente rinnovata.

È giunta l’ora, la leggendaria profezia si sta infine avverando e i Draghi torneranno a volare sul continente.

Ma alcuni risvegli sono più devastanti di altri, e solo un uomo potrà arginare la distruzione del Potente: Ian Aranill, l’uccisore di Draghi noto al mondo come Dragonero.

Le illustrazioni interne del volume sono di Ludovica Ceregatti, la copertina è firmata da Alberto Dal Lago.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

https://www.facebook.com/DragoneroSergioBonelliEditore/

https://shop.sergiobonelli.it/dragonero/2025/10/14/libro/dragonero-il-risveglio-del-potente-1026606/

