CULTURA

Sergio Bonelli Editore presenta: “Dragonero. Il risveglio del Potente”

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
Il romanzo fantasy scritto dal co-creatore della serie, Luca Enoch, torna in libreria per Sergio Bonelli Editore, con una veste editoriale completamente rinnovata.

È giunta l’ora, la leggendaria profezia si sta infine avverando e i Draghi torneranno a volare sul continente.

Ma alcuni risvegli sono più devastanti di altri, e solo un uomo potrà arginare la distruzione del Potente: Ian Aranill, l’uccisore di Draghi noto al mondo come Dragonero.

Le illustrazioni interne del volume sono di Ludovica Ceregatti, la copertina è firmata da Alberto Dal Lago.

Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta

