“Fuori dal Coro”, lentezza del SSN, immigrazione e Dublino

Davide Falco
Stasera “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano tornerà a denunciare la lentezza e i ritardi del Sistema Sanitario Nazionale. Sono sempre più i pazienti che avrebbero bisogno di fissare interventi ed esami salva-vita. Gli stessi, che, nel pubblico, nonostante i dettami di legge, si rivelano, però, imprenotabili.

A seguire, le criticità dell’immigrazione, con le proteste che hanno messo a ferro e fuoco Dublino e il fermo, a Bologna, di un minorenne di origine gambiana, che avrebbe provato a rapire una neonata davanti agli occhi dei genitori.

Infine, la testimonianza di Veronica, vittima di abusi da parte di un presunto santone della provincia di Teramo. Il caso è solo l’ultimo di tanti e contribuisce a delineare la necessità di un intervento legislativo volto a fermare i manipolatori.

