Slacci ha pubblicato “Non Hai Dimenticato”

l giovane artista Slacci torna con un brano sincero e intenso: “Non Hai Dimenticato”, in uscita venerdì 24 ottobre 2025.

Disponibile in presave, il singolo, prodotto da Jammy Beatz, porta la trap al servizio delle emozioni più intime, trasformando una storia di rottura in musica che colpisce e coinvolge.

Dopo una relazione importante, Slacci ha sentito il bisogno di raccontare il suo vissuto attraverso la musica: un modo per capirsi, sfogarsi e raccontarsi. “Non Hai Dimenticato” affronta la difficoltà di superare un amore passato, catturando quei piccoli gesti quotidiani che continuano a legare al tempo felice. Non è solo nostalgia: è consapevolezza di ciò che ha segnato profondamente il cuore.

Il testo, diretto e personale, racconta momenti di gelosia, nostalgia e orgoglio, evidenziando come certe emozioni restino indelebili. La produzione trap di Jammy Beatz crea un sound avvolgente e moderno, perfetto per fondere introspezione e energia, dolore e resilienza, ritmo e sentimento.

Con “Non Hai Dimenticato”, Slacci mostra la sua capacità di trasformare esperienze reali in brani autentici, in cui ogni dettaglio diventa un messaggio universale di emozione e introspezione.

Biografia

Originario di Magenta (MI), Slacci è un cantautore trap che racconta la vita e le emozioni con stile personale e diretto. La sua musica fonde energia, ritmo e sincerità, creando un linguaggio autentico che cattura l’ascoltatore e lo trascina nel suo mondo emotivo.

“Non Hai Dimenticato” è la prova del suo talento: la trap diventa uno strumento per raccontare la vita, le relazioni e il superamento del passato, tra beat potenti e testi che colpiscono dritti al cuore.

Link ufficiali

Instagram – Spotify

