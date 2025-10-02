16.2 C
ATTUALITA'

Europa, amministratori di Milano e provincia all’Europarlamento

Una delegazione di amministratori locali della Lega di Milano e provincia ha fatto il suo ingresso al Parlamento europeo, accolta dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri.

Il gruppo, composto da Sindaci, assessori e consiglieri regionali e comunali, ha potuto visitare la sede di Bruxelles e partecipare a un momento di confronto con l’esponente leghista sulle ricadute delle politiche comunitarie sui territori e sulle sfide aperte in campo geopolitico, che si intrecciano con i temi dell’industria, dell’agricoltura, della sicurezza e del lavoro, così cruciali per un’area tra le più dinamiche e avanzate del Paese.

Hanno partecipato all’incontro il consigliere regionale Riccardo Pase, il capogruppo al consiglio comunale di Milano Alessandro Verri, la consigliera del Municipio 4 Emanuela Bossi, il Sindaco di Cassina de’ Pecchi Elisa Balconi, il primo cittadino di Opera Ettore Fusco, il Sindaco di Rodano Rodolfo Corazzo, gli assessori di Opera Desiré Carmen Gugliandolo e di Cassina de’ Pecchi Fabio Varisco. Presenti anche il coordinatore della Lega Giovani di Milano Andrea Poledrelli e il segretario provinciale della Lega Martesana Mauro Grolli.

Avvicinare gli enti territoriali all’Europa è fondamentale – ha dichiarato Tovaglieri – perché se l’Unione non tiene conto delle esigenze delle comunità locali, è destinata a perdere non solo la propria identità, ma anche la sua autonomia strategica, mettendo a rischio lo sviluppo e il benessere dei cittadini. Nelle grandi città come nelle piccole comunità – ha concluso l’esponente lombarda – la Lega c’è e porta ogni giorno in Europa la voce di chi lavora, fa impresa e contribuisce alla crescita della metropoli lombarda e dei comuni che le gravitano intorno”.

