Nel cuore di Mantova Pink Noise, il nuovo hub multimediale

Venerdì 26 settembre a Mantova, presso Strada Stazione Frassino 3/5, è stato inaugurato PINK NOISE, il nuovo hub di produzione multimediale specializzato in fotografia, audio, realizzazione di video all’avanguardia e organizzazione di eventi, destinato a diventare un punto di riferimento per la scena musicale e non solo.

Nato dalla riqualificazione di un’ex riseria, riconvertita con un approccio a basso impatto ambientale, Pink Noise si propone come un polo all’avanguardia, dove passato e tecnologia moderna si incontrano.

Durante l’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di oltre 250 invitati tra imprenditori e professionisti, è intervenuto come special guest Omar Pedrini, cantautore e chitarrista.

Dopo un’esibizione musicale, ha introdotto il nuovo hub approfondendone la missione culturale e ribadendo il valore dei centri creativi e culturali come spazi fondamentali per la crescita e l’innovazione.

Nel suo intervento è stato evidenziato sia il ruolo di tali strutture nel favorire la sperimentazione, lo sviluppo di competenze e la condivisione dei progetti da parte di giovani e artisti, sia la loro importanza per le aziende che desiderano valorizzare i propri brand attraverso iniziative innovative e collaborative.

PINK NOISE è infatti pensato per accogliere talenti, aziende ed agenzie, mettendo a disposizione ambienti attrezzati e supporto dedicato. L’obiettivo è creare un contesto suggestivo in cui la creatività possa prendere forma e svilupparsi.

Durante l’inaugurazione il pubblico ha avuto l’opportunità di scoprire le diverse aree del complesso, ognuna studiata per garantire qualità tecnica e comfort:

Sala Eventi : ideale per concerti, conferenze e produzioni live, con una capienza massima di 150 persone. È dotata di led walls, telecamere e impianto audio-luci professionale

: ideale per concerti, conferenze e produzioni live, con una capienza massima di 150 persone. È dotata di led walls, telecamere e impianto audio-luci professionale Sala Limbo : spazio dedicato a shooting fotografici e campagne pubblicitarie, con un’ampia dotazione di luci e accessori.

: spazio dedicato a shooting fotografici e campagne pubblicitarie, con un’ampia dotazione di luci e accessori. Sala Green Screen : ideale per produzioni video e spot digitali con set personalizzabili.

: ideale per produzioni video e spot digitali con set personalizzabili. Sala Incisione : pensata per musica, podcast e sound design.

: pensata per musica, podcast e sound design. Sale Meeting e Coworking : ambienti progettati per incontri di lavoro e riunioni ibride.

: ambienti progettati per incontri di lavoro e riunioni ibride. Area Accoglienza: costituita da lounge con pianoforte e bar, luogo ideale per networking e momenti di relax.

L’ingresso della struttura è arricchito da un murales realizzato delle Maestre Madonnare Giulia e Alice Monzani. L’opera, dal forte valore simbolico, va oltre il gesto artistico e mostra un ragazzo e una ragazza che suonano, trasmettendo sensazioni positive di pace e armonia.

Il murales, non è soltanto un intervento artistico, ma una dichiarazione universale contro ogni forma di violenza. Attraverso l’immagine viene lanciato un chiaro invito a trasformare il rumore dei conflitti in Ucraina, in Palestina e in ogni altra parte del mondo, in onde di pace e dialogo.

Sul palco si è esibita la compagnia di ballo Modulo Agency, con la direzione artistica di Laccioland Studio, realtà di riferimento nel panorama coreografico internazionale fondata da Laccio, celebre coreografo e direttore artistico di programmi come XFactor e The Voice Italy.

Al termine dell’esibizione è stata annunciata la nascita della nuova collaborazione artistica con Pink Noise, confermando la vocazione del centro come hub creativo e propulsore di progettualità innovative.

pinknoisestudios.it

www.instagram.com/pinknoisestudiosofficial/

www.facebook.com/people/Pink-Noise-Studio/

