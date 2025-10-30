“Dritto e Rovescio”, intervista al vicepremier e Ministro degli esteri Antonio Tajani

“Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, per commentare con lui la riforma sulla separazione delle carriere e lo scenario internazionale, con la ripresa dei bombardamenti di Israele a Gaza e il conflitto russo-ucraino.

A seguire, un approfondimento sul clima d’odio che coinvolge tutta Italia. Non si placano le manifestazioni dei pro-Pal, che, pochi giorni fa, hanno impedito anche all’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano di portare a termine un incontro all’università Ca’ Foscari di Venezia.

Infine, spazio allo sfratto di Bologna, simbolo dell’emergenza abitativa che, negli ultimi anni, ha portato ad un aumento significativo di occupazioni abusive e racket.

Tra gli ospiti anche: Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Davide Faraone (Italia Viva), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Gianfranco Librandi (Forza Italia), Isabella Tovaglieri (Lega) e Amedeo Ciaccheri (Avs).

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia