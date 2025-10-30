Lombardia Protagonista a MIND: Rho presente nel processo di innovazione

è tenuto la mattina del 29 ottobre 2025, all’Auditorium di Fondazione Triulza, un confronto tra gli stakeholders del settore farmaceutico per lanciare MIND come ZIS, Zona di innovazione e sviluppo, modello per altre realtà simili in territorio lombardo. L’evento si è svolto dopo visite alle sedi di Astrazeneca e Bio4Dreams, presenti lungo il Decumano.

Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, invitato a un saluto iniziale, ha ribadito la posizione della città: “MIND dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa dare ottimi risultati. Il Comune di Rho e gli enti territoriali ci sono e collaborano fortemente a quanto accade in un’area come questa che, con Principia e tutti i soggetti coinvolti, diventa modello a livello lombardo, nazionale e internazionale. Richiamo quanto emerso lunedì pomeriggio in un evento di Human Technopole parlando di sostenibilità: Davide Oldani, chef di San Pietro all’Olmo a Cornaredo, ha ripreso il tema con la parola francese durabilité. Sostenibilità, dunque, come capacità di durare nel tempo e di mettere a terra progetti strategici e innovativi per affrontare le sfide del futuro, riferito alla propria azienda e al sistema territoriale. La sfida del lungo periodo è obiettivo da incrociare con le ZIS e noi tutti siamo pronti”.



L’evento introdotto da Pieratonio Superati, vicesegretario generale di Regione Lombardia, è stato dedicato ai legami tra ricerca, produzione farmaceutica, capacità di innovazione per dare vita a ecosistemi articolati e complessi. Massimo Minelli, per Fondazione Triulza, ha ricordato che nello sviluppo della economia occorre sempre prevedere ricadute sociali per persone, comunità e territori: “Questo è luogo di cluster di economia sociale riconosciuto dall’Unione Europea, stiamo lavorando insieme a Università Statale e Politecnico e con Federated Innovation. In queste ore si discute di fondi e le Regioni devono rivendicare il proprio protagonismo. L’innovazione va fatta con i giovani e Fondazione Triulza punta proprio su di loro, tra poco avremo il Social Innovation Campus che lo scorso anno ha portato qui 13mila giovani. E’ su di loro che dobbiamo puntare”.

Igor De Biasio, ad di Principia (già Arexpo), ha ricordato l’efficacia della collaborazione pubblico – privato e annunciato che “tra pochi giorni, con la vendita di una parte di MIND al CNR si apre la strada a un nuovo centro di ricerca che porta qui nuove eccellenze che nemmeno si immaginavano”: “Con Lendlease lavoriamo nella certezza che la sintonia tra start up, manager e fondi sia possibile. Il modello vince se gli attori riescono a incontrarsi su programmi concreti e collaborando con acceleratori come il Berkeley SkyDeck Europe program che qui produce qualcosa di straordinario. Se MIND fosse un unicum, avendo creato un indotto da 4,3 miliardi e rappresentando il 3 per cento del Pil lombardo, potremmo dire che è già un successo. Se diventa replicabile, lo sarà ancora di più. Penso a una ZIS della microelettronica che contribuiamo a far nascere a Pavia. Occorre avere una visione strategica nuova”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia