L’8 e il 9 novembre CAROLINE PAGANI, vincitrice della Targa Tenco per il doppio album “Pagani per Pagani”, sarà in scena al Teatro Gerolamo di Milano con due spettacoli teatrali: “MOBBING DICK” e “LUXURIÀS”.

Premiato in numerosi festival, Premio Fersen alla Regia, “MOBBING DICK” è un’opera scritta, diretta e interpretata da Caroline Pagani, con Davide Livermore in voice off, che fonde teatro classico e contemporaneo, un omaggio al teatro e alla sua pratica più diffusa, quella delle audizioni. Un Teatro, un’attrice, un regista.

I biglietti dello spettacolo “Mobbing Dick” che andrà in scena l’8 novembre, alle ore 20.00, possono essere acquistati al seguente link https://teatrogerolamo.it/spettacoli/mobbing-dick/

Tra serio e faceto, comicità esilarante e surreale, una riflessione su Eros, Teatro e potere ai tempi di Shakespeare, così come nella nostra contemporaneità che offre uno spaccato sulla condizione delle artiste donne nel mondo dello show business.

Alla cornice drammaturgica dell’audizione – riflessione tragicomica sul mondo delle audizioni e dello star system – si sovrappone un altro piano di realtà: un viaggio nell’Eros attraverso alcuni personaggi femminili delle opere di William Shakespeare: Isabella di Misura per Misura, Titania del Sogno di una notte di mezza estate, Giulietta, Cleopatra e l’eroina di Lucrezia Violata.

Un girotondo femminile e fantastico, una galleria di personaggi, caratteri e passioni di sconcertante attualità. Ai versi di Shakespeare è affidato l’ultimo e insostituibile potere salvifico: al di là della scena e degli orpelli del teatro, la parola. E la sua eco.

“LUXURIÀS”, scritto e diretto da Caroline Pagani e Filippo Bruschi, Premio Fersen alla Drammaturgia, è un uno spettacolo ironico, intenso e visionario che reinterpreta in chiave contemporanea la figura di Francesca da Rimini, trasformandola in un’eroina brillante e spiritosa, simbolo della lotta contro il femminicidio e della riaffermazione della libertà sessuale.

I biglietti dello spettacolo “Luxuriàs” che andrà in scena il 9 novembre, alle ore 16.00, sono disponibili al seguente link: https://teatrogerolamo.it/spettacoli/luxurias/

Luxuriàs alterna comicità tagliente e poesia, teatro classico e cultura pop, con una protagonista camaleontica e un testo sorprendente.

Un grido teatrale contro le violenze del passato e del presente, che restituisce voce e corpo al desiderio femminile, in un’epopea onirica tra inferno e liberazione.

La protagonista incontra varie lussuriose della Storia, fra cui Cleopatra e personaggi come Eleonora Duse e la Monnalisa del porno: Moana.

Queste donne, come Maestre invisibili, fanno di Francesca da Rimini una nostra contemporanea.

Lo spettacolo è una parabola tragicomica, il viaggio di un personaggio camaleontico, di un’anima impigliata fra desiderio e morte, nostalgia ed eternità, mito e contemporaneità.

Una rivolta contro il femminicidio che si fa estasi della parola, ironia dell’eros. Francesca da Rimini vince l’inferno della memoria infelice, e si perde gioiosamente nella tempesta d’Amore e di Eros che tutto vincono.

Per ulteriori informazioni in merito agli spettacoli contattare il numero 02.36590120 / 122, il sito del teatro (www.teatrogerolamo.it) e biglietteria@teatrogerolamo.it / info@teatrogerolamo.it.

