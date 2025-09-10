23.8 C
Milano
mercoledì, Settembre 10, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Zona Bianca”: guerra in Ucraina, caso Garlasco e turismo

Davide Falco
By Davide Falco
0
66
GIUSEPPE BRINDISI_ZONA BIANCA
GIUSEPPE BRINDISI_ZONA BIANCA

A “Zona Bianca”, in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi tornerà ad occuparsi della guerra in Ucraina.

Donald Trump ha affermato di non essere contento di quello che sta accadendo e ha annunciato che parlerà con Putin. Intanto Mosca ha colpito Kiev e ha accusato l’Ucraina di atti terroristici a Donetsk.

Spazio poi al caso Garlasco. Nell’ambito delle nuove indagini che vedono come unico indagato Andrea Sempio, la Procura di Milano ha nominato un nuovo consulente con l’incarico di fornire una valutazione più ampia sugli elementi raccolti sul luogo del delitto e sull’autopsia di Chiara Poggi.

Infine, il turismo: prezzi alle stelle e comportamenti scorretti continuano ad alimentare le polemiche. Da risorsa, il turismo rischia di trasformarsi in una minaccia per i residenti delle località colpite da overtourism, e perfino un danno per il nostro patrimonio culturale e ambientale.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Gentle Rose è la nuova instax mini Evo
Articolo successivo
“Lombardia in prima linea sulla sicurezza: il centrodestra dà risposte concrete ai cittadini”
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy