Gentle Rose è la nuova instax mini Evo

FUJIFILM Corporation (President and CEO, Representative Director: Teiichi Goto) presenta la nuova colorazione “GENTLE ROSE” per instax mini Evo™, la fotocamera ibrida istantanea che supporta la pellicola mini formato carta di credito

Lanciata nel 2021, instax mini Evo™ ha riscosso un successo globale fin da subito, grazie alla sua natura che contempla sia funzionalità analogiche sia digitali. Il corpo macchina ha un aspetto elegante e classico, con quadranti analogici per regolare gli effetti obiettivo e pellicola e una leva di stampa che richiama l’esperienza di una macchina fotografica tradizionale. instax mini Evo™ dispone di uno schermo LCD da 3 pollici sul retro, in modo che si possano selezionare le immagini, aggiungere cornici, modificare, stampare e regolare le impostazioni delle stesse.

Il tutto è supportato da una batteria integrata agli ioni di litio, per scattare fino a 100 foto. Uno slot per schede Micro SD assicura che ci sia spazio adeguato per memorizzare le immagini per una successiva fruizione, mentre lo specchio selfie aiuta a ottenere un autoritratto perfetto ogni volta.

instax mini Evo™ è riconosciuta ed apprezzata quindi per la sua forma e per il design accattivante, per le sue funzionalità e prestazioni eccezionali, e ha vinto numerosi premi prestigiosi a livello internazionale come il “Red Dot Design Award” e l’” iF Design Award”.

L’unicità di mini Evo è costituita dalle dieci modalità poste sull’obiettivo integrato (come “Soft Focus” e “Light Leak”) e dieci opzioni di filtri (come “Monochrome” e “Retro”) per effetti cinematografici. Combinando questi effetti, è possibile creare fino a 100 diverse espressioni artistiche, per esprimere se stessi e creare scatti unici e irripetibili. Inoltre, stampando su pellicola istantanea instax mini Evo offre un’alta qualità di stampa istantanea instax, con 600 dpi se stampata direttamente dalla fotocamera.

instax mini Evo Hybrid™ nella finitura “GENTLE ROSE” sarà disponibile da fine ottobre 2025 al prezzo suggerito al pubblico di 219,99 euro iva inclusa.

Insieme verrà rilasciata anche una custodia instax mini Evo GENTLE ROSE al prezzo suggerito al pubblico di 24,99 iva inclusa.

Gli utenti potranno scegliere il colore preferito, tra nero, marrone e GENTLE ROSE, continuando a godere delle stesse funzioni, della stessa operatività e del design premium e classico del modello originale.

