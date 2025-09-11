Sergio Bonelli Editore presenta: “Gea 9. La casa dei canti”

Nono e ultimo appuntamento in libreria e in fumetteria con le avventure di Gea grazie all’arrivo sugli scaffali, dal prossimo 19 settembre, del nuovo volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 9. LA CASA DEI CANTI.

Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni.

Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza!

In questo volume, proseguono le battaglie contro gli invasori, mentre i Diavoli cercano di creare una nuova razza più idonea alla vita sulla Terra. Ultimo atto per la biondina rockettara che “sembra” aver definitivamente appeso la chitarra al chiodo. Tutto precipita verso l’inevitabile scontro finale.

GEA 9 contiene gli episodi “IL TEMPO DELLA MANO CRUDELE” e “LA CASA DEI CANTI”, oltre alla postfazione a firma dell’autore.

