Bollate: saluto inizio anno scolastico 2025/26

Bollate. Anno scolastico 2025/26. Si ricomincia con speranza e immaginazione

Dall’Amministrazione comunale di Bollate, l’augurio di un Buon anno scolastico 2025/26.

Ecco il messaggio del Sindaco Francesco Vassallo e dell’Assessore alle Politiche educative Mauro Dainelli:

“Care bambine e cari bambini, ragazze e ragazzi, gentili dirigenti, insegnanti e famiglie, rieccoci di nuovo insieme per aprire un nuovo anno scolastico. È sempre un momento speciale, che porta con sé emozioni diverse: l’attesa, la curiosità, la gioia di ritrovare i compagni e la voglia di scoprire cose nuove.

Ci rivolgiamo soprattutto a voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi. La scuola non è soltanto il luogo, talvolta impegnativo e faticoso, dove si imparano le regole della grammatica o le formule della matematica. La scuola è soprattutto il laboratorio in cui si costruisce il futuro.

Lo diceva anche Gianni Rodari, uno dei più grandi maestri dell’infanzia: tutti, nessuno escluso, hanno il diritto di esprimersi, di immaginare, di creare. E proprio dall’immaginazione, dai sogni e dalle idee nasce un domani più giusto e più umano.

Il nostro augurio, dunque, è che possiate crescere liberi, responsabili e curiosi, con il coraggio di guardare il mondo con occhi nuovi e con la fantasia di trasformarlo. Fate domande, condividete pensieri e sogni, gettate semi preziosi e guardateli diventare progetti, azioni, cambiamenti.

Questa è la grande sfida che vi auguriamo di affrontare con i vostri insegnanti e dirigenti scolastici, cui rinnoviamo il nostro grazie. Il compito di educatori è sempre stato delicato ma oggi lo è ancora di più. Non basta trasmettere conoscenze, ma è fondamentale coltivare talenti, sostenere le fragilità, incoraggiare la creatività e l’unicità di ciascuno.

Ricordando ancora Rodari, non esistono bambini che non sanno inventare. A voi, cari insegnanti e dirigenti, il dono e la responsabilità di saperli ascoltare anche insieme alle famiglie. In un clima prezioso di fiducia e collaborazione, la scuola resta il luogo fondamentale dove crescere insieme i nostri ragazze e ragazzi.

A nome dell’Amministrazione comunale, dunque, vi auguriamo un anno ricco di scoperte, di amicizie, di crescita, di esperienze belle e autentiche. Insieme possiamo fare in modo che la scuola sia, ogni giorno, un luogo di speranza, di immaginazione. Una finestra sempre nuova, aperta sul futuro.”

Buon inizio a tutte e tutti!

www.comune.bollate.mi.it

