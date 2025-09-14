Sei un mito – 883 Revival Giovedì 18 alla Fortezza Vecchia di Livorno

Preparatevi a fare un tuffo nel passato, a tornare con la mente e con il cuore nei favolosi anni Novanta. Giovedì 18 settembre alle 21:30, la Fortezza Vecchia di Livorno si accende con le note di Sei un mito – 883 Revival, una nuova produzione firmata Stage 11. Stage 11, casa di produzione che da vent’anni opera nell’ambito dell’intrattenimento dal vivo, con spettacoli e musical all’insegna dell’eccellenza artistica e tecnica, porta in scena un evento che va oltre il semplice concerto, un vero e proprio viaggio tra le storie e i suoni che hanno accompagnato una generazione.

Sul palco, il gruppo 88sedici riproporrà i successi che hanno trasformato Max Pezzali e Mauro Repetto in icone pop, portando in vita l’energia e la spensieratezza di un’epoca. Non solo musica, ma un racconto che ripercorre l’immaginario dei giovanissimi di quegli anni: le estati al bar, l’amicizia, le prime delusioni e i grandi sogni, il tutto narrato attraverso brani che sono diventati veri e propri inni. Da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Sei un mito, passando per La regola dell’amico e molti altri, lo spettacolo promette un’esperienza travolgente, dove il pubblico non sarà solo spettatore, ma parte attiva di un’indimenticabile festa.

Gli 883 hanno saputo cogliere l’essenza di un’Italia di provincia, raccontandola con testi semplici e melodie orecchiabili, creando una colonna sonora che ancora oggi risuona nei ricordi di tutti. Il loro successo non è stato un caso, ma il frutto di una capacità unica di trasformare la quotidianità in poesia, con un linguaggio diretto e schietto che ha saputo parlare a tutti.

Sei un mito – 883 Revival è l’occasione perfetta per cantare, ballare e rivivere le emozioni di un’epoca che ha segnato profondamente la cultura musicale italiana.

Prevendite su Ticketone: https://www.ticketone.it/eventseries/sei-un-mito-883-revival-3921693/

