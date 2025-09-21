Il Professor Antonio Pisani nuovo Presidente Eletto della SINS

Istituto Mondino di Pavia e ordinario di neurologia presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università di Pavia è il nuovo Presidente-Eletto (President-Elect) della SINS – Società italiana di Neuroscienze. Antonio Pisani, Direttore della Neurologia Generale presso l’e ordinario di neurologia presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’è il nuovo

Antonio Pisani, arrivato a Pavia dopo una carriera accademica presso l’Università di Roma Tor Vergata dove si è formato con maestri quali Giorgio Bernardi e Paolo Calabresi, è uno dei massimi esperti europei dei cosiddetti “disordini del movimento”, che includono patologie come la malattia di Parkinson, la corea di Huntington e le distonie, alle quali ha dedicato anni di ricerche per comprenderne i meccanismi e disegnare potenziali terapie.

Gli studi condotti gli sono valsi importanti riconoscimenti, con la partecipazione a comitati scientifici internazionali e l’assegnazione di premi prestigiosi come lo “Stanley Fahn Award” dalla Dystonia Medical Research Foundation nel 2011 e più recentemente il “Bachmann-Strauss Prize for Excellence in Dystonia Research” della Michael J. Fox Foundation, che nel 2019 Pisani ha ricevuto direttamente dalle mani del noto attore e filantropo americano.

Fa parte del comitato editoriale di diverse riviste scientifiche ed è complessivamente autore di circa 300 lavori pubblicati su riviste internazionali ad elevato fattore di impatto, un’attività scientifica che gli è valsa l’inclusione nell’elenco dei “Top Italian Scientists”.

La SINS è parte della Federation of European Societies of Neurosciences (FENS). Fondata nel 1983, ha lo scopo di rafforzare l’impegno dell’Italia nel campo delle neuroscienze approfondendo le conoscenze del sistema nervoso e dei processi che sono alla base del comportamento umano, valorizzando la ricerca in questo ambito, anche al fine di contribuire al miglioramento della salute promuovendo inoltre l’informazione e la formazione culturale e scientifica in questi campi di ricerca.

L’incarico di Presidente Eletto della Sins, unitamente al nuovo Governing Board, inizierà dal prossimo 1° gennaio 2026.

